На стене дома в Новосибирске появилось изображение погибшего героя спецоперации

В Новосибирске создали памятный мурал в честь погибшего на спецоперации военнослужащего из Бердска, удостоившегося двух орденов мужества, Ивана Романова. Изображение героя появилось на стене дома в Октябрьском районе.

Памятный мурал – художественное изображение гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов мужества Ивана Романова, погибшего на Украине 24 апреля, создали на стене дома №48 по улице Большевистской, сообщили в правительстве Новосибирской области 30 августа.

Отдать дань памяти своего командира предложил сослуживец погибшего Павел Доронин. Инициативу поддержали областные власти, они помогли создать мемориальный объект в рамках всероссийского проекта «Герои с нашего двора!»

«Он спас боевых товарищей ценой своей жизни. Второй орден мужества получил уже посмертно. Память о нём должна обязательно остаться», — приводят слова Павла Доронина в областном правительстве.

В ближайшее время планируется провести торжественное открытие мурала. В мероприятии примут участие родственники, близкие и сослуживцы Ивана Романова, а также представители власти, общественности и патриотических организаций.

Напомним, в августе мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски в честь погибшего участника спецоперации, ефрейтора Камиля Хабибназарова. Объект появится на фасаде городской школы №24.

Также в апреле на здании в центре Новосибирска появилось изображение бабушки с красным знаменем, о которой сообщалось в федеральных СМИ. Картину нарисовала новосибирский иллюстратор Анастасия Хнюнина.