Трое новосибирцев пойдут под суд по делу о незаконной охоте

В Новосибирской области трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте. По данным следствия, фигуранты дела незаконно убили 25 сибирских косуль.

В Новосибирской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин. Их обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, отстрел животных произошел 17 и 30 января текущего года. Участниками первого случая браконьерства стали 30-летний охотник и 35-летний мужчина без лицензии охотника. Сообщается, что последний ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.

«Осознавая, что у них отсутствует законное разрешение и лицензия на добычу сибирской косули, с использованием огнестрельного гладкоствольного ружья 12 калибра с дробовыми снарядами, произвели незаконный прицельный отстрел 10 особей сибирских косуль», — сообщили в ведомстве. Мужчины находились в Венгеровском районе Новосибирской области.

Отмечается, что обвиняемые зацепили животных за снегоход и переместили в лесной колок, где произвели первичную переработку и распорядились ими в дальнейшем по собственному усмотрению.

«30 января 2022 года 30-летний мужчина и 28-летний мужчина, являющиеся охотниками, а также 35-летним мужчиной, не являющимся охотником, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконную охоту, <…> незаконно убили 15 особей сибирских косуль», — указано в сообщении.

Туши животных обвиняемые также переместили при помощи снегоходов в лесной колок. При убийстве животных фигуранты дела использовали одноствольное самозарядное ружье модели «MP-153» и гладкоствольное ружье. Добавим, ранее правоохранители сообщали об участии сотрудников полиции в незаконной охоте 30 января 2022 текущего года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую позже сменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.