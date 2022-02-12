Прокуратура намерена взыскать 1,5 млн рулей с полицейских за убийство 13 косуль  

Прокуратура Новосибирской области потребовала взыскать более 1,5 млн рублей в пользу государства с двух полицейских, которых подозревают в убийстве 13 сибирских косуль.

Как сообщает пресс-служба ведомства, исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного животному миру региона, подала в суд прокуратура Венгеровского района Новосибирской области.

«Учитывая ценность данных особей для охотничьего промысла, а также в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам прокуратура Венгеровского района в порядке ст.44 УПК РФ предъявила исковое заявление о взыскании солидарно с фигурантов в пользу Российской Федерации 1 560 000 руб.в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру Новосибирской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения исполнения гражданского иска суд наложил арест на имущество полицейских, в том числе автомобили и охотничьи ружья.

Напомним, инцидент произошел в конце января текущего года. По данным следствия, полицейские вместе со своим знакомым отправились в охотничьи угодья в Венгеровском районе Новосибирской области, где незаконно добыли 13 сибирских косуль во время запрета охоты на них. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-сотрудника управления по охране животного мира региона, участвовавшего в незаконной охоте на лосей.