Новосибирских инспекторов намерены премировать за счет взысканных с браконьеров штрафов

Василий Попов
 
Новосибирских инспекторов хотят премировать за задержание браконьеров
Депутат Заксобрания Николай Мочалин отметил, что нарекания вызывают действия некоторых сотрудников минприроды, которые склонны трактовать правила охоты так, как считают удобным Фото: zsnso.ru

Новосибирские депутаты намерены предложить найти возможность стимулирования работы охотинспекторов за счет взысканных с нарушителей штрафов.

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 9 февраля обсудил возможности стимулирования работы государственных охотинспекторов.

Как сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов, за прошедший год в регионе проведено 4 203 контрольно-надзорных мероприятий в сфере экологии. По результатам рейдов в Новосибирской области возбудили 850 дел об административной ответственности, 126 нарушений были выявлены на особо охраняемых территориях. Правоохранителям передано 85 сообщений о случаях незаконной охоты на таких территориях, из них 11 —  с признаками преступления. 84 уголовных дела передано в суды.

И.о. министра также напомнил о резонансных случаях задержания нарушителей, произошедших в регионе за последние месяцы. Речь идет, в частности, о факте браконьерства группой лиц, в числе которых сотрудники правоохранительных органов. Упомянуто и возбуждение уголовного дела в отношении экс-сотрудника управления по охране животного мира, участвовавшего в незаконной охоте на лосей. Он отметил, что задержания являются результатом совместной работы министерства и правоохранителей.

По словам Алексея Савостьянова, в 2021 году в бюджеты муниципальных районов региона поступило 12 млн рублей за экологический ущерб, взысканных в виде штрафов с браконьеров, однако премирование охотинспекторов возможно только за счет средств, доведенных из областного бюджета.

«Возможность поощрять инспекторов за счет взысканных с нарушителей штрафов, это комплексный вопрос, которым мы занимаемся с Николаем Андреевичем Мочалиным», — уточнил Савостьянов.

При этом депутат Николай Мочалин отметил, что нарекания также вызывают и действия некоторых сотрудников минприроды, которые склонны трактовать правила охоты так, как считают удобным. Он призвал охотинспекторов разумно применять существующие правила, приведя в качестве отрицательного примера выписанный штраф охотнику, который вытащил карабин из чехла за пять минут до начала охоты.

«Предлагаю принять информацию к сведению, и обратиться к и.о. министра с предложением найти возможность поощрить людей, которые выявили хотя бы эти, показательные случаи браконьерства, — сказал председатель комитета Денис Субботин.

Он отметил, что только за прошедший месяц в регионе имели место четыре факта перевозки добытых в особо охраняемых территориях диких животных, которые были озвучены прессой.

«Мы далеки от иллюзии считать, что такого никогда не было, и вот оно случилось. Скорее всего, это так и раньше происходило, а сейчас просто стало выявляться. Вопрос — а мы способны людей, которые борются с браконьерами, поощрить? Реально, финансово, поскольку в любом случае штраф за добычу тех же пятнадцати косуль — это огромные деньги. Напрямую ничего сделать нельзя, штрафы за нарушения идут муниципалам. В любом случае мы будем обращаться в Минфин или к губернатору, премировать людей мы точно должны», — подчеркнул Субботин.

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