Новосибирских инспекторов намерены премировать за счет взысканных с браконьеров штрафов

Новосибирские депутаты намерены предложить найти возможность стимулирования работы охотинспекторов за счет взысканных с нарушителей штрафов.

Комитет Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 9 февраля обсудил возможности стимулирования работы государственных охотинспекторов.

Как сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов, за прошедший год в регионе проведено 4 203 контрольно-надзорных мероприятий в сфере экологии. По результатам рейдов в Новосибирской области возбудили 850 дел об административной ответственности, 126 нарушений были выявлены на особо охраняемых территориях. Правоохранителям передано 85 сообщений о случаях незаконной охоты на таких территориях, из них 11 — с признаками преступления. 84 уголовных дела передано в суды.

И.о. министра также напомнил о резонансных случаях задержания нарушителей, произошедших в регионе за последние месяцы. Речь идет, в частности, о факте браконьерства группой лиц, в числе которых сотрудники правоохранительных органов. Упомянуто и возбуждение уголовного дела в отношении экс-сотрудника управления по охране животного мира, участвовавшего в незаконной охоте на лосей. Он отметил, что задержания являются результатом совместной работы министерства и правоохранителей.

По словам Алексея Савостьянова, в 2021 году в бюджеты муниципальных районов региона поступило 12 млн рублей за экологический ущерб, взысканных в виде штрафов с браконьеров, однако премирование охотинспекторов возможно только за счет средств, доведенных из областного бюджета.

«Возможность поощрять инспекторов за счет взысканных с нарушителей штрафов, это комплексный вопрос, которым мы занимаемся с Николаем Андреевичем Мочалиным», — уточнил Савостьянов.

При этом депутат Николай Мочалин отметил, что нарекания также вызывают и действия некоторых сотрудников минприроды, которые склонны трактовать правила охоты так, как считают удобным. Он призвал охотинспекторов разумно применять существующие правила, приведя в качестве отрицательного примера выписанный штраф охотнику, который вытащил карабин из чехла за пять минут до начала охоты.

«Предлагаю принять информацию к сведению, и обратиться к и.о. министра с предложением найти возможность поощрить людей, которые выявили хотя бы эти, показательные случаи браконьерства, — сказал председатель комитета Денис Субботин.

Он отметил, что только за прошедший месяц в регионе имели место четыре факта перевозки добытых в особо охраняемых территориях диких животных, которые были озвучены прессой.

«Мы далеки от иллюзии считать, что такого никогда не было, и вот оно случилось. Скорее всего, это так и раньше происходило, а сейчас просто стало выявляться. Вопрос — а мы способны людей, которые борются с браконьерами, поощрить? Реально, финансово, поскольку в любом случае штраф за добычу тех же пятнадцати косуль — это огромные деньги. Напрямую ничего сделать нельзя, штрафы за нарушения идут муниципалам. В любом случае мы будем обращаться в Минфин или к губернатору, премировать людей мы точно должны», — подчеркнул Субботин.