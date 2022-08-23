В Новосибирской области стартовал IX международный форум технологического развития «Технопром-2022». Его основные мероприятия пройдут с 23 по 26 августа на площадке экспоцентра. Подробности первого дня форума — в фотобанке «Континента Сибирь».



Как ранее писал «Континент Сибирь», официальный старт работе форума дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента в РФ Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В мероприятии также приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенаторы РФ Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Как отметил на открытии мероприятия Дмитрий Чернышенко, форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основная тема — исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России. В ходе посещения выставки форума заместитель председателя правительства Российской Федерации также констатировал: «То, что в прошлом году было представлено в виде идей, сегодня можно пощупать».

Дольше всего делегация, состоящая из официальных лиц, задержалась возле стенда проекта «СКИФ», где эксперты подробно рассказали про ускоритель и его возможности. Напомним, что ранее в Новосибирске заключили госконтракты на создание одной из шести экспериментальных станций «СКИФа» за 1,1 млрд рублей.

«Технопром-2022» в Новосибирске 1 of 23

Также в ходе «Технопрома» Андрей Травников объявил, что в летом следующего года в Новосибирске пройдёт акселерационный этап проектно-образовательного интенсива по подготовке команд в сфере сквозных технологий «Архипелаг», куда приедут тысячи участников со всей страны. В 2021 году мероприятие проходило в Великом Новгороде.

Представители бизнеса на пленарном заседании подняли тему технологического госзадания. По мнению предпринимателей, необходимо добиться, чтобы разработку новых технологий финансировало не государство, а бизнес. Сегодня на государственное финансирование технологического развития приходится 70% инвестиций, а на финансирование со стороны бизнеса — 30%. Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, нужно стремиться к изменению этой пропорции. Как показал опрос в зале, предприниматели поддерживают эту точку зрения.

В ходе первого дня форума было заключено 25 соглашений

Напомним, что если в прошлом году организацией форума занималось московское ООО «ИВЕНТ КОРПУС», то в этом году – АНО «Фонд научно технологического развития Новосибирской области», подведомственное министерству науки Новосибирской области.

В следующем году в подготовке «Технопрома» примет активное участие Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Соответствующее соглашение агентство подписано с Фондом содействия развитию научно-технической сферы региона. Оно предполагает совместную проработку рекомендаций и предложений для подготовки форума, координацию совместных усилий в целях эффективного участия в мероприятиях программы форума, а также анализ и подготовку предложений по совершенствованию подходов по организации «Технопрома-2023».

Фото Михаила Перикова и Жанны Гладковой