Сегодня в Новосибирске пройдет торжественная церемония открытия IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Участие в масштабном мероприятии примут, в частности, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщает пресс-центр «Технопрома», в IX Международном форуме технологического развития примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и порядка 800 спикеров, в том числе ученые, представители бизнес-корпораций и федеральных министерств.

Напомним, зампред правительства РФ был ранее назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума. По данным пресс-службы регионального правительства, Дмитрий Чернышенко примет участие в открытии и пленарном заседании «Технопрома-2022». В свою очередь Валерий Фальков помимо форума сегодня также примет участие в торжественной церемонии открытия нового общежития Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), построенного в рамках реализации национального проекта «Образование».

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдет в новосибирском «Экспоцентре» с 23 по 26 августа, основная тема форума – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». В настоящее время участники события проходят регистрацию на форум «Технопром». Напомним, что в этом году доступ на мероприятие осуществляется после предъявления результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

В программе «Технопрома» 10 тематических треков, в числе основных – актуальные вопросы научно-технологической политики, проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация и другое.

Всего в рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, порядка 30 мероприятий-спутников, в том числе XVI Сибирская венчурная ярмарка и фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Главный стенд «Технопрома» выполнят в форме синхротронной установки. На нем планируется представить модели реального оборудования синхротрона «СКИФа», которое будет установлено в 2023 году.

Торжественное открытие «Технопрома-2022» состоится в 12:00. До этого на площадке Экспоцентра пройдет совет РАН по региональной политике совместно с Советом федерации, сессия симпозиума «Наука и индустрия: сферы и векторы взаимодействия», круглый стол «Реализация государственной политики в области международного научно-технического сотрудничества: опыт проведения совместных конкурсов научно-технических проектов минобрнауки России».

Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН. Отметим, в прошлом году организацией форума занималось московское ООО «ИВЕНТ КОРПУС», в текущем году – АНО «Фонд научно технологического развития Новосибирской области».