Стал известен подрядчик по созданию экспериментальной станции «СКИФа» за 1,1 млрд рублей

В Новосибирске заключили госконтракты на создание одной из шести экспериментальных станций «СКИФа» за 1,1 млрд рублей.

В Новосибирске заключили государственные контракты на создание одной из экспериментальных станций ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). По данным пресс-службы «СКИФа», исполнителем двух контрактов является Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. Общая стоимость контрактов достигает 1,1 млрд рублей.

Отмечается, что подрядчик проведет разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» ЦКП «СКИФ».

Оборудование будет создано «под ключ» к декабрю 2024 года. Часть его будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя, где находится большая часть таких станций, другая — в отдельном здании.

Отмечается, что для проведения работ институт будет использовать как собственные ресурсы, так и планирует привлечь специалистов Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, Российского Федерального Ядерного Центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина и других российских научных организаций и промышленных предприятий.

«Возможности станции будут интересны научным и технологическим организациям, которые занимаются свойствами энергетических материалов, а также механической и динамической прочностью конструкционных материалов», — указано в сообщении.

Напомним, ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в наукограде Кольцово Новосибирской области. Старт начала работ по строительству объекта был дан в августе прошлого года, сдать «СКИФ» в эксплуатацию планируется в 2024 году. Заказчик и застройщик — Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

В конце июня новосибирские власти сообщили о переносе срока введения в эксплуатацию одной из шести экспериментальных станций «СКИФа». Специалистам пришлось сдвинуть сроки поставки оборудования для строительства объекта из-за санкций.