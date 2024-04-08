CEO новосибирской инновационной компании Hectare Systems, занимающейся разработкой решений для цифровизации сельского хозяйства, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о так называемом интеллектуальном земледелии и о том, какие инструменты по автоматизации бизнеса в сфере АПК создаются и применяются в регионе.

Интеллектуальное (его еще называют — точное) земледелие по своей идеологии близко к персонализированной медицине. В завершенном виде это некая автоматизированная система, которая ведет постоянный и детальный мониторинг полей по самым разным параметрам, анализирует полученную информацию и обеспечивает максимально эффективное управление всем процессом выращивания и сбора урожая. Те или иные технологии точного земледелия уже использует многие российские хозяйства. Пока это в основном импортные решения, но в последние годы на этот рынок выходят и отечественные фирмыц. Про особенности внедрения высоких технологий в российский аграрный сектор «Континенту Сибирь» рассказал Анатолий Васильев.

– Анатолий, какие ИТ-решения, призванные помочь в вопросах оптимизации работы фермерских хозяйств, разработаны на сегодня в новосибирском Академгородке?

– Речь идет о наборе программных и аппаратных решений, устанавливаемых на борту сельскохозяйственной техники и автоматизированных рабочих местах (АРМ) сотрудников предприятия. Программа-менеджер систем позиционирования GPS/GLONASS, следит за тем, где находится техника, сколько гектаров вспахал механизатор, намолотил зерна, какой идет расход топлива и другими параметрами, что призвано обеспечивать эффективное управление парком техники, контроль за ходом работ из центров управления. У нас предусмотрена интеграция с БПЛА (коптерами), в стадии разработки – интеграция со спутниковой фотосъемкой, что позволит еще больше расширить функционал системы. Например, рассчитывать индексы вегетации и увлажненности почвы.

– Такая система представляет собой некий типовой набор модулей, то, что принято называть «коробочным решением»?

– Нет, это проектное решение, поскольку для каждого предприятия нужен свой набор «железа» — модулей, датчиков, свой функционал. Важно, чтобы хозяйство могло подобрать его индивидуально в рамках одного из наборов – базового, продвинутого и с высокоточной навигацией. Также важно наличие соответствующей подписки на доступ к системе, обновления программного обеспечения и техническая поддержка в формате «24/7».

– На какой стадии находится такая разработка, есть уже примеры ее использования в реальных условиях?

– Сейчас мы запустили пилотные проекты на предприятии «Бахетле» в Искитимском районе и в хозяйстве «Дары Ордынска». Там пока оборудовали три единицы транспорта. Сейчас ждем начала полевого сезона, заказчик посмотрит, как все это работает и примет решение по поводу оснащения остальной техники. Эти два проекта станут своего рода финальным испытанием системы, и в случае успешных результатов, к осени мы планируем уже начать полноценный выход на рынок.

– В настоящее время на рынке есть аналогичные российские или импортные решения?

– Да, аналогичные продукты есть, причем, не только в сфере сельского хозяйства. Мы сами, перед тем, как прийти к своему стартапу, несколько лет работали в горнодобывающей отрасли, решая подобные задачи на канадском программном обеспечении. Но у каждого производителя подобных систем есть свои сильные стороны, «фишки», которые делают его продукт конкурентоспособным. Мы делали ставку на собственную архитектуру, собственное производство высокоточных ресиверов, которые интегрируются в систему и позволяют организовать полевые работы разных единиц техники с точностью до 5 сантиметров, чтобы не допускать перекрытий или наоборот, недосева и т.п. Еще мы понимали, что важно предусмотреть возможность не только снимать показания с техники, но и дистанционно управлять ее работой через планшет, установленный в кабине механизатора.

– Вообще, насколько сложно сейчас продвигать инновации в сельском хозяйстве?

– Достаточно сложно. Многие небольшие хозяйства предпочитают работать по старинке: отец с сыном засаживают несколько гектар морковью, обрабатывают поле на двух тракторах и им никакая автоматика не нужна. У крупных хозяйств тоже есть свои отработанные схемы, и они не спешат их оптимизировать. Плюс, сельское хозяйство достаточно рискованный бизнес, сложно угадать, насколько урожайным будет следующий год и в таких условиях не каждый рискнет вкладываться в автоматизацию с заделом на будущее.

– Почему тогда вы выбрали именно эту отрасль для своего стартапа? И на что рассчитываете?

– Как я уже говорил, мы несколько лет проработали в горнодобывающей отрасли и продолжаем там работать. Но когда мы накопили компетенции, доросли до собственных разработок, стали искать новую нишу для их применения, чтобы не создавать прямой конкуренции с разработчиками того софта, на котором мы до того работали. И я вспомнил, как один мой знакомый, который управляет как раз сельхозпредприятием, говорил, что хорошо бы ему иметь такую же систему. В качестве эксперимента мы смонтировали ему набор для мониторинга и результат оказался очень обнадеживающим. Тогда и приняли решение зайти на этот рынок. А на что надеемся? Внедрить нашу систему на нескольких предприятиях, показать эффект от ее использования как пример, что это выгодно и так искать новых заказчиков.

– У вас есть опыт использования мер господдержки инновационных компаний, можете как-то оценить их эффект?

– Сначала через Новосибирский областной инновационный фонд мы стали участниками программы «А-старт» в Академпарке, это был интересный опыт. Затем, снова по приглашению фонда, приняли участие в Сибирской венчурной ярмарке. Это вообще оказалось очень полезное мероприятие с хорошим пулом менторов, бизнес-встречами, у нас появились полезные контакты. Дважды через Фонд содействия инновациям подавали заявки на участие в программе «Старт», но они не прошли по конкурсу. И пока я эту идею отставил в сторону, время на подготовку заявок уходит много, а отдачи пока никакой не видно. Также ФСИ (фонд содействия инновациям – «КС») пригласил нас стать резидентами инновационного центра «Сколково», сейчас мы размышляем, надо это нам или нет. Вообще, есть мысль, что проще сосредоточиться на том, чтобы выйти на рынок и уже там привлекать средства от потенциальных заказчиков.

– Вы планируете как-то дальше развивать систему или разрабатывать еще какие-то схожие программные решения?

– Сейчас мы работаем над возможностью работы со спутниковыми фотографиями. Также работаем над интеграцией в систему технологий искусственного интеллекта, что расширяет спектр задач, которые она сможет решать, в том числе, самостоятельно. Ну и главное, мы изначально разрабатывали систему с расчетом возможной смены направления для ее использования, например – в логистических компаниях, предприятиях общественного транспорта. Так что эти отрасли мы тоже рассматриваем как свои потенциальные рынки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Болотов, директор ГАУ Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности»:

— Развитие технологий «умного земледелия» повышает производительность и эффективность сельскохозяйственного процесса, ведет к увеличению урожайности и снижению потерь. Мы как фонд поддерживаем такие проекты, оказывая им различные меры государственной поддержки. Наши эксперты разработали бизнес-план проекта HECTARE. Кроме того, он получил награду Новосибирского областного инновационного фонда – премию «Иннокуб 2023» в номинации «Инновационный промышленный проект года». После успешной коллаборации с предприятием «ДАРЫ ОРДЫНСКА» мы готовы предложить рассмотреть эту систему управления сельским хозяйством другим участникам СиббиоНОЦ (Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня) аграрного направления.