Какие соглашения подписаны в день открытия «Технопрома-2022» в Новосибирске?

В первый день проведения международного технологического форума «Технопром-2022» 23 августа в Новосибирске подписано 25 соглашений. Среди них – ряд договорённостей между коммерческими компаниями и новосибирскими вузами.
На форуме, в частности, Новосибирский государственный университет заключил соглашение с министерством здравоохранения региона для реализации нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, на базе Новосибирского аграрного университета запланировали создать кафедру точного земледелия, где будут работать специалисты-практики – соответствующий документ вуз подписал с ассоциацией «ЭлектронАрго».
Соглашения на форуме 23 августа подписали:
— Новосибирский государственный аграрный университет и ассоциация «ЭлектронАгро»;
— Новосибирский областной инновационный фонд и Торгово-промышленная палата Новосибирской области;
— Новосибирский областной инновационный фонд и Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области (ФРП);
— Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (НГУАДИ) и ООО «ИВЕРТа»;
— Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и ООО «Роботех»;
— министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и АО «СталкерСофт»;
— Сибирский государственный университет геосистем и технологий и ООО «Омега»;
— ООО «Сибмер», Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ООО «Радиационная техника»;
— Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и новосибирское отделение ПАО «Сбербанк»;
— Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и АО «Стратеджи Партнерс Групп»;
— ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;
— ООО «Омега» и Кемеровский государственный университет;
— Новосибирский государственный экономики и управления «НИНХ» и ООО «Омега»;
— Новосибирский государственный институт архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (НГУАДИ) и ООО «Омега»;
— Фонд научно-технического развития Новосибирской области и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области;
— Новосибирский государственный университет и министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;
— Новосибирский государственный университет и министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области;
— Новосибирский государственный университет и министерство здравоохранения Новосибирской области;
— Новосибирский государственный университет и АО «Ситроникс»;
— Новосибирский государственный университет и ООО «Омега»;
— Новосибирский государственный университет, ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника»;
— Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и ООО «Карбойл»;
— Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Институт цитологии и генетики СО РАН и АО «Заречное»;
— Новосибирский областной инновационный фонд и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
— Новосибирский областной инновационный фонд и новосибирский Городской центр развития предпринимательства.
Кроме того, Новосибирский государственный университет и Чукотский арктический научный центр подписали соглашение, в рамках которого они будут проводить геолого-геофизические исследования арктической зоны и крайнего севера. Договорённость, в частности, предусматривает исследования в области экологии и климатологии и работу над биомедицинскими и сельскохозяйственными технологиями для условий крайнего севера и Арктики. Организации также запланировали совместные проекты в сфере геоинформационных систем, искусственного интеллекта и технологий «умного города».
Напомним, что «Континент Сибирь» следит за ходом событий на «Технопроме-2022».