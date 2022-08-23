Какие соглашения подписаны в день открытия «Технопрома-2022» в Новосибирске?

В первый день проведения международного технологического форума «Технопром-2022» 23 августа в Новосибирске подписано 25 соглашений. Среди них – ряд договорённостей между коммерческими компаниями и новосибирскими вузами.

На форуме, в частности, Новосибирский государственный университет заключил соглашение с министерством здравоохранения региона для реализации нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, на базе Новосибирского аграрного университета запланировали создать кафедру точного земледелия, где будут работать специалисты-практики – соответствующий документ вуз подписал с ассоциацией «ЭлектронАрго».

Соглашения на форуме 23 августа подписали:

— Новосибирский государственный аграрный университет и ассоциация «ЭлектронАгро»;

— Новосибирский областной инновационный фонд и Торгово-промышленная палата Новосибирской области;

— Новосибирский областной инновационный фонд и Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области (ФРП);

— Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (НГУАДИ) и ООО «ИВЕРТа»;

— Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и ООО «Роботех»;

— министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и АО «СталкерСофт»;

— Сибирский государственный университет геосистем и технологий и ООО «Омега»;

— ООО «Сибмер», Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ООО «Радиационная техника»;

— Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и новосибирское отделение ПАО «Сбербанк»;

— Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и АО «Стратеджи Партнерс Групп»;

— ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;

— ООО «Омега» и Кемеровский государственный университет;

— Новосибирский государственный экономики и управления «НИНХ» и ООО «Омега»;

— Новосибирский государственный институт архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (НГУАДИ) и ООО «Омега»;

— Фонд научно-технического развития Новосибирской области и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области;

— Новосибирский государственный университет и министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

— Новосибирский государственный университет и министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области;

— Новосибирский государственный университет и министерство здравоохранения Новосибирской области;

— Новосибирский государственный университет и АО «Ситроникс»;

— Новосибирский государственный университет и ООО «Омега»;

— Новосибирский государственный университет, ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника»;

— Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и ООО «Карбойл»;

— Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Институт цитологии и генетики СО РАН и АО «Заречное»;

— Новосибирский областной инновационный фонд и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;

— Новосибирский областной инновационный фонд и новосибирский Городской центр развития предпринимательства.

Кроме того, Новосибирский государственный университет и Чукотский арктический научный центр подписали соглашение, в рамках которого они будут проводить геолого-геофизические исследования арктической зоны и крайнего севера. Договорённость, в частности, предусматривает исследования в области экологии и климатологии и работу над биомедицинскими и сельскохозяйственными технологиями для условий крайнего севера и Арктики. Организации также запланировали совместные проекты в сфере геоинформационных систем, искусственного интеллекта и технологий «умного города».

Напомним, что «Континент Сибирь» следит за ходом событий на «Технопроме-2022».