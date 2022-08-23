В Новосибирской области заработал международный форум технологического развития «Технопром-2022»

Девятый международный форум технологического развития «Технопром-2022» открылся на площадке Новосибирского экспоцентра. Официальный торжественный старт его работе дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента в РФ Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Основные мероприятия международного форума проходят на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 23 по 26 августа, напомнили в правительстве региона.

Как отметил на открытии мероприятия Дмитрий Чернышенко, форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основная тема — исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России.

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Если в прошлом году участников было три тысячи, то в этом – 11. Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении. Я благодарю всех участников и представителей научного сообщества, а также иностранных гостей, которые посетили форум. Несмотря на санкции, здесь представлено более 20 стран, среди которых — Азербайджан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мьянма, ОАЭ, Франция и другие. Рассчитываю, что результатом форума станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил гостей и участников форума за интерес к региону и площадке форума.

Андрей Травников отметил, что программа каждого из восьми предыдущих «Технопромов» выстраивалась вокруг наиболее актуальных вопросов научно-технологической повестки страны. И за это десятилетие, при всесторонней поддержке правительства Новосибирской области, форум вырос в общероссийскую дискуссионную площадку, где наиболее важные темы «берут мозговым штурмом» учёные, промышленники, инноваторы, представители власти и госкорпораций, образования и бизнеса, и где они вырабатывают предложения и решения.

«В нынешних условиях у «Технопрома» особая роль. Мы столкнулись с новыми вызовами, и сегодня от нас требуется не методичный, а более динамичный подход к решению этих вопросов. Надеюсь, что «Технопром-2022» позволит это сделать.

За последние годы государство сделало серьезный разворот в сторону развития научно-образовательного потенциала наших регионов – не только столичных, но и отдаленных – благодаря твёрдой позиции президента Владимира Путина и решениям правительства РФ. Надеюсь, что на площадке «Технопрома» регионы покажут, чем они отвечают на этот тренд, какие есть наработанные инструменты, успешный опыт», — заявил Андрей Травников.

После открытия форума Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников осмотрели выставку инновационных разработок и технологических решений.

В мероприятии также приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенаторы РФ Владимир Городецкий и Александр Карелин. Им представили стенды ЦКП СКИФ и «Научные центры мирового уровня», Сибирской венчурной ярмарки, Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, Национальной технологической инициативы, нетворкинга АО РЭС и кластера «Цифровая энергетика Новосибирской области», Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра «СиббиоНОЦ», совместного инженерно-технологического кампуса Новосибирского государственного технического университета и Сибирского государственного университета путей сообщения.

Напомним, что открывший «Технопром-2022» Дмитрий Чернышенко был назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума. Он также примет участие в пленарном заседании мероприятия.