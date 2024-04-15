В минувшие выходные в Новосибирске побывал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В ходе своей поездки он в том числе посетил Академгородок, где познакомился с проектами Исследовательского центра Новосибирского государственного университета (НГУ) в сфере искусственного интеллекта, а затем выступил с лекцией, посвященной развитию этого направления в отечественной экономике. Подробности – в репортаже «Континента Сибирь».

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников прилетел в Новосибирск вечером 12 апреля. В первую очередь он проинспектировал новый терминал международного аэропорта «Толмачево», констатировав, что Новосибирска область «наращивает вес как значимый международный транспортно-логистический хаб в масштабах страны». На следующий день, 13 апреля, в сопровождении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Максим Решетников побывал в Промышленно-логистическом парке (ПЛП). Министру был представлен проект создания Особой экономической зоны, первым якорным резидентом которой станет транспортно-логистический центр «Сибирский». В этот же день Максим Решетников посетил Академгородок. Помимо НГУ он побывал в Академпарке, где ему рассказали о ходе строительства новой очереди из 5 новых производственных зданий общей площадью более 65 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивается на уровне 6 млрд рублей. Также Максим Решетников и Андрей Травников посетили «Городскую клиническую поликлинику №1» Новосибирска, рассмотрев вопросы цифровизации здравоохранения на примере участия Новосибирской области в проекте экспериментального правового режима по инициативе «Персональные медицинские помощники».

Стоит отметить, что Максим Решетников стал вторым членом правительства РФ, который посетил Новосибирский государственный университет этой весной – во второй половине марта в НГУ побывал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Но если Фалькова интересовало, как идет строительство нового университетского кампуса, то Решетников ознакомился с разработками Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, а также выступил с открытой лекцией «Искусственный интеллект: перспективы развития России».

Как ранее рассказывал «Континент Сибирь», решение о создании нескольких исследовательских центров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта было принято в конце декабря прошлого года, один из них был образован на базе НГУ. Специализацией центра выбраны «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города»).

«Мы выбрали тематику «Строительство и городская среда», так как реализация технологий искусственного интеллекта в этой сфере имеет большое социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В центре мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами из таких областей, как телекоммуникации и связь, строительство, здравоохранение, финансы. Уже сформировали план работ на ближайшие три года, определили ключевые проекты, которые будем реализовывать», – пояснил ректор НГУ Михаил Федорук.

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Сам центр работает только несколько месяцев, но, благодаря использованию прежних наработок университета в этой области и сотрудничеству с индустриальными партнерами, уже есть первые результаты, которые и были показаны министру и сопровождавшим его представителям региональной власти.

Большое внимание уделяется проектам, связанным с оптимизацией городской инфраструктуры здравоохранения и повышения качества жизни горожан.

Ранее новосибирским филиалом «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» была создана интерактивная компьютерная программа «Метод дистантного скринингового исследования нарушений зрения школьников». Уже два года, при поддержке губернатора области Андрея Травникова, с ее помощью проводится сплошное обследование школьников региона.

Сейчас, совместно с центром ведется ее доработка: контроль критически важных параметров при тестировании и обработке данных будет проводиться с использованием искусственного интеллекта. Это должно заметно ускорить обработку данных и ее точность, при этом само тестирование сможет проводить не врач-окулист, а, например, школьная медсестра или другой сотрудник образовательного учреждения. Последнее особенно важно для территорий, где ощущается нехватка медицинских кадров. Поэтому разработчики планируют поставить несколько таких комплексов для реализации пилотного проекта дистантного скринингового обследования зрения в школы Запорожской области.

Другой проект в области мониторинга здоровья граждан связан с линейкой отечественных газоанализаторов HEALTHMONITOR, созданных ранее в Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером – компанией ООО «Сайнтификкоин». «Континент Сибирь» уже рассказывал о том, как эти приборы использовались для неинвазивной диагностики вирусных инфекций (включая COVID-19) и хронических заболеваний, в серийное производство запущена спортивная версия устройства, с помощью которой можно оценить эффективность тренировочного процесса. Устройство, отслеживает несколько ключевых показателей организма человека, по которым можно понять, через какое время после начала тренировки у человека начал «гореть жир». А когда, несмотря на увеличение интенсивности нагрузки, процесс остановился или пошел на спад.

Используя технологии искусственного интеллекта, разработчики не только хотят расширить функционал газоанализаторов, но и внедрить еще одну систему мониторинга состояния здоровья: оценивая расширение зрачка, новая система должна позволить точно диагностировать наличие алкогольного или наркотического опьянения у человека, а также признаки его переутомления. Такой системой, например, можно оборудовать проходные промышленных предприятий и других крупных компаний.

Еще ряд проектов связан с мониторингом и управлением системами городской инфраструктуры. Например, в сотрудничестве с компанией «Новосибирскэнергосбыт» разрабатывается система сбора и обработки данных с «умных электросчетчиков» (которыми в ближайшие несколько лет должны быть обеспечены все потребители услуг компании). Анализ полученной информации позволит оптимизировать работу всей системы, оперативно находить и исправлять повреждения и т.п.

Другой партнер центра – компания CityAir («Тион») – хочет в сотрудничестве с университетом усовершенствовать свою систему мониторинга состояния воздуха, в частности, дополнив ее возможностями оценки шумового загрязнения, которое также оказывает влияние на организм человека.

Главной демонстрационной площадкой для новых технологий, предполагают сделать новый кампус НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Здесь будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и многое другое.

Максим Решетников достаточно высоко оценил представленные ему проекты центра. «В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных президентом. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», – отметил он.

Свое видение горизонтов развития искусственного интеллекта министр представил в формате открытой лекции «Искусственный интеллект: перспективы развития России» перед студентами и преподавателями университета.

По его словам, искусственный интеллект сегодня стал одним из ключевых инструментов развития экономики. С его помощью можно сокращать издержки, повышать эффективность работы людей, а, значит, и качество продукции. «Иными словами: можно будет больше производить при меньших расходах. Произойдет «переброс» сотрудников на более сложные задачи. Россия в развитии искусственного интеллекта движется в общемировых трендах. У нас собственный рынок решений, сильные кадры, быстро развивающаяся научная школа и высокий уровень базового физико-математического образования», – подчеркнул он.

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В своем выступлении, а также в ходе ответов на вопросы слушателей Максим Решетников коснулся не только перспектив, связанных с развитием систем искусственного интеллекта, но и сложных задач, которые предстоит решить для их достижения.

«Еще недавно казалось, что мы уверенно догоняем лидеров этого направления, но появление на рынке в прошлом году больших языковых моделей доказало, что, к сожалению, разрыв еще сохраняется. И чтобы его преодолеть, нам, прежде всего, нужны гораздо большие вычислительные мощности», — рассказал он.

Вычислительные мощности – это суперкомпьютеры, и в этом вопросе Россия пока действительно отстает. Так, если в США и Китае число суперкомпьютеров уже перевалило за сотню, то в России на ноябрь прошлого года их было всего семь. Плюс еще несколько находятся на стадии строительства или разработки, в том числе суперкомпьютер «Лаврентьев», который предполагается установить в новом кампусе НГУ. При этом, заметно ускорить это направление мешают санкции, поскольку большая часть компаний, производящих необходимое для постройки таких машин оборудование из недружественных нам стран. А возрождение собственного производства микроэлектроники при всем желании займет не один год.

В этой ситуации ученые НГУ, также присутствовавшие на лекции, предложили министру не только стараться как можно быстрее пройти уже проделанный западными компаниями путь, но и сокращать разрыв, используя свои оригинальные подходы в программировании. Например, в создании систем доверительного искусственного интеллекта, которые смогут решать задачи в области медицинской диагностики или управлением критической инфраструктурой, что еще долго нельзя будет поручить обучаемым нейросетям ввиду особенностей их подхода к принятию решений. «В Академгородке есть сильная математическая школа, в ней созданы подходы, которые вполне могут конкурировать с нейронными сетями и хотелось бы больше внимания и поддержки со стороны власти для развития этого направления, если мы хотим кого-то догнать и перегнать», — обратился к министру научный сотрудник Международного математического центра НГУ Андрей Нечесов. Максим Решетников согласился с тем, что работать надо сразу в нескольких направлениях и, стремясь не отстать от мировой повестки, не забывать про развитие собственных, в чем-то альтернативных подходов.