Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН по делу о госизмене

Суд оставил под стражей директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка. Ученого подозревают в совершении преступления по статье о госизмене.

Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Алексея Павицкого.

Напомним, о задержании директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка стало известно 5 августа, днем ранее правоохранители провели обыски в учреждении. Ученого арестовали по делу о государственной измене, доставив в СИЗО «Лефортово» в Москве.

По словам адвоката ученого, защита директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции. Состояние здоровья Александра Шиплюка оценивается как удовлетворительное.

Стоит добавить, что в конце июня в Новосибирске задержали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. Ученый был арестован и этапирован в Москву, где через три дня скончался. По словам родственников умершего, у ученого была диагностирована четвертая стадия онкологического заболевания, он был задержан в больнице правоохранителями. Уже после смерти физика в суд поступила апелляционная жалоба на арест ученого, однако решение суда оставили в силе.

Кроме того, в конце июня по аналогичной статье был арестован научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, специалист в области динамики вязкого газа Анатолий Маслов. Он был арестован и отправлен в московский следственный изолятор «Лефортово».