«Толмачёво» и общежитие НГТУ: Новосибирская область получит федеральные средства на инфраструктурные проекты

В Новосибирскую область из федерального бюджета поступят дополнительные средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов, большая часть которых – 708 миллионов рублей – выделена на реконструкцию международного аэропорта «Толмачёво». Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

Как сообщает областное правительство со ссылкой на Александра Жукова 22 августа, решение о выделении дополнительных средств региону принято в связи с удорожанием строительных ресурсов.

Так, 708 млн руб. из федерального бюджета поступит на продолжение реконструкции аэропорта «Толмачёво», 84 млн руб. – на возведение нового общежития Новосибирского государственного технического университета, 27 млн руб. – на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 169 млн руб. – на комплексное развитие сельских территорий, 114 млн руб. – на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в Новосибирске в рамках реконструкции международного аэропорта «Толмачёво» завершается возведение нового терминального комплекса. Помимо этого, идут работы по реконструкции аэродромного комплекса воздушной гавани, объекты которого — перрон и лётное поле — в целях обеспечения дополнительного финансирования в июле были переданы Росавиации. Ранее они находились в оперативном управлении ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» — структуры, подведомственной Минобороны РФ.

Также напомним, что в Новосибирске запланировано создание комплекса общежитий НГТУ, где будут работать кафе, столовая, тренажёрный зал и современные комнаты самоподготовки. Согласно проекту, два корпуса многоэтажных зданий кампуса должны быть готовы к концу 2022 года.