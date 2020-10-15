НГТУ ищет подрядчика для строительства двух общежитий-«высоток»

Новосибирский государственный технический университет объявил аукцион по выбору подрядчика на строительство двух корпусов нового общежития. Стартовая цена – 1,1 млрд рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Как говорится в описании закупки, корпуса общежития расположатся в границах улиц Блюхера, Космическая, Геодезическая и проспекта Маркса. В одном здании будет 16 этажей и 450 мест, в другом – 13 этажей и 340 мест.

Работы профинансирует сам университет. В том числе – за счёт средств федерального бюджета, который предоставил вузу субсидии на капитальные вложения в строительные объекты.

Итоги торгов подведут 21 октября. Срок завершения строительства – 25 декабря 2022 года.

Как сообщается на сайте НГТУ, в новом комплексе общежитий разместят кафе, столовую, тренажёрный зал и современные комнаты самоподготовки. Кроме того, здания оборудуют для маломобильных граждан.

Напомним, в августе в НГТУ назначили четырёх новых проректоров.

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