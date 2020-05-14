12 мая на строительной площадке объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» прошло регулярное совещание руководства АО «Аэропорт Толмачево» с руководством ОАО «Новосибирскавтодор» и филиала «Строительное управление». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Толмачево».

Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, и. о. технического директора АО «Аэропорт Толмачево» Сергей Мельников и другие специалисты аэропорта встретились на стройплощадке с генеральным директором ОАО «Новосибирскавтодор» Юрием Бондаренко и директором филиала «Строительное управление» Дмитрием Кекулиди.

Подготовительные строительно-монтажные работы и работы по обустройству строительной площадки идут с начала весны этого года. Этапы 2.2 и 3 на объекте «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» включают в себя развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок самолетов, а также сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет занимать около 266 700 квадратных метров.

К настоящему моменту обустроен строительный городок, а также на объект перемещен и смонтирован цементобетонный завод ELKON QM 135.

С апреля строители приступили к снятию почвенно-растительного слоя, вынесли на 50% высоковольтную линию 10 кВ, начали устройство водосточно-дренажной сети. Начиная с мая специалисты приступили к работам по устройству дорожных одежд на перроне и РД-N. Также ведутся работы по устройству земляного полотна под дорожную одежду будущего перрона, укладке кабельных линий, устройству водосточно-дренажной сети, выносу связи, строительству площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Напомним, в конце апреля АО «Толмачево»выбрало организацию для оказания услуг строительного контроля в рамках реализации первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса.

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