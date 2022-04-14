Реконструкция аэровокзального комплекса новосибирского Толмачёво ведется по графику

В Новосибирске продолжается реконструкция аэровокзального комплекса Толмачёво — завершить работы планируется в соответствии с утвержденным графиком. Уже осенью текущего года на площадке аэропорта появится новый терминал, сообщает пресс-служба облправительства.

14 апреля в Новосибирске состоялась рабочая поездка губернатора Андрея Травникова на площадку строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Толмачёво».

Как сообщили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и руководитель проекта Бюлент Озтурк, возведение объекта ведется в соответствии с утвержденным графиком. Так, уже сейчас специалисты закончили остекление куполов главного атриума аэровокзального комплекса, близки к завершению работы по остеклению светопрозрачных фасадов и устройству конструкций входных групп, ведется монтаж внутреннего инженерного оборудования.

Кроме того, подрядчик начал работы по устройству навесной декоративной системы облицовки козырька главного атриума. Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года.

Глава области высоко оценил достигнутые строителями результаты.

«Темпы строительства впечатляют — работы идут по графику, многие ведутся параллельно, что позволяет держать такой жесткий темп. Полтора годы назад мы присутствовали на церемонии начала строительства, погружения первой сваи — можно представить, какой большой объем работ сделан, какая степень готовности. Ориентируемся на завершение строительства по графику. Не скрою, сегодня возникают новые трудности, задачи, но это не значит, что мы пересматриваем сроки завершения строительства, они остаются прежними — осень этого года. В первую очередь, это сложности с доставкой европейского оборудования — мы ищем ему замену, ищем новые каналы поставки. Уверен, что все это преодолимо», — сказал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что значительная часть материалов, используемых при строительстве нового терминала, производится в Новосибирской области.

«Мы с генеральным подрядчиком и заказчиком договаривались по максимуму привлекать местных поставщиков. Это получается — не только создается красивый знаковый объект для региона, но мы получаем толчок для нашей экономики, развития наших предприятий», – подчеркнул глава региона.

Помимо строительства нового терминального комплекса, специалисты реализуют проект реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На каждом этапе запуска программы развития в регионе авиационного хаба, начиная от обсуждения перспектив реконструкции ВПП-2 и заканчивая проектированием нового терминала, правительство Новосибирской области принимало самое активное участие.