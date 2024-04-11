Профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) 12 апреля прочтет в новосибирском планетарии лекцию о современной космонавтике, сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие организовано совместно с российским обществом «Знание».

По информации университетской пресс-службы, общество «Знание» ко Дню космонавтики подготовило более 500 мероприятий во всех регионах страны. В Новосибирске в рамках трека «Знание.Лекторий» в Большом планетарии имени космонавта Анны Кикиной состоится лекция на тему «Современная космонавтика. Оборотная сторона медали». Ее автором выступит эксперт в области динамики конструкций летательных аппаратов, почетный авиастроитель РФ, заслуженный деятель науки Новосибирской области, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ доктор технических наук Владимир Бернс.

Лектор познакомит аудиторию с профессиями и предприятиями, обеспечивающими «лицевую сторону» космонавтики, расскажет о большой работе, которая проводится на Земле и предшествует полетам в космос. Речь также пойдет о спутниках связи, навигации, зондирования, о малоизвестных фактах и мелочах, которые могут сорвать долго готовящийся полет в космос. В заключение пройдет презентация работ СибНИА имени Чаплыгина в космической отрасли. Например, в Новосибирске в свое время проводили исследования прочности конструкций орбитального космического корабля «Буран». Мероприятие состоится в 14:00 12 апреля.

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