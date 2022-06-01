Участок для строительства нового корпуса ГПНТБ возвращён библиотеке

Земельный участок за новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ СО РАН) для строительства второй очереди учреждения больше не находится в распоряжении федерального агентства «ДОМ.РФ», намеревавшегося реализовать его под жилую и коммерческую застройку. Соответствующее решение было принято на федеральном уровне, сообщили в областном правительстве 1 июня.

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, приняла решение о прекращении полномочий АО «ДОМ.РФ» в отношении земельного участка по улице Восход, 15 в Новосибирске, где планируется построить новый корпус ГПНТБ со вторым книгохранилищем.

Как напомнили в областном правительстве, в 2019 году участок был передан компании «ДОМ.РФ» для жилищного строительства и коммерческой застройки. Решение комиссии по его возврату было принято в конце апреля 2022 года после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова премьер-министру России Марату Хуснуллину.

Строительство второй очереди ГПНТБ входит в приоритетный проект комплексного развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» и связано с заполненностью существующего книгохранилища на 98% — оставшиеся резервы будут использованы уже в течение двух лет.

Как ранее рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» Андрей Гуськов, занимавший в 2019 году пост директора ГПНТБ, возвести вторую очередь библиотеки планировалось ещё в 1990-е годы, однако в связи с отсутствием финансовых возможностей проект так и не был реализован. Вернуться к нему было решено в 2017 году, а в 2018 году строительство здания было включено в проект «Академгородок 2.0».

В марте 2019 года федеральное агентство «ДОМ.РФ» обнародовало список территорий в Новосибирской области, которые готовят к торгам для дальнейшей застройки. В их число попал земельный участок площадью 0,84 га, предназначенный для возведения нового корпуса ГПНТБ. В правительственной комиссии по развитию жилищного строительства это решение объяснили отсутствием строек на участке в течение длительного времени.

Завершить строительство нового корпуса планируется за 2022-2023 годы. На это потребуется 1 млрд руб., средства будут выделены в рамках государственно-частного партнёрства, соинвестор, по словам Андрея Гуськова, уже был найден. Согласно проекту, в подвальном помещении нового здания расположится книгохранилище, а на вышестоящих этажах – детский технопарк, а также музей науки и техники.