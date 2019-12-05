Руководство крупнейшей библиотеки региона — ГПНТБ СО РАН — обнародовало планы строительства второй очереди. Новый корпус может быть возведен в 2023 году. В проекте «на миллиард» уже есть соинвестор. Нет только уверенности в том, что земля за библиотекой останется у «исторического» хозяина и не будет передана застройщикам жилой «высотки». Все подробности – в интервью директора ГПНТБ СО РАН АНДРЕЯ ГУСЬКОВА.

— Давайте закопаемся в историю. В какой момент возник план строительства второй очереди библиотеки?

— С самого начала проектирования здания ГПНТБ СО РАН. Книгохранилище основного здания было рассчитано на поступление новой литературы в течение 30 лет. По истечении этого времени задумывали построить второе книгохранилище на участке за библиотекой, соединенное переходом с главным корпусом. Тогда, полвека назад, новое фондохранилище собирались целиком уместить под землей, а на поверхности разбить дендропарк. Этот проект намеревались реализовать в 90-х. Но, когда подошло время, на стройку уже, конечно, не было ни средств, ни политической воли. Потребность оставалась, а вот возможности — не было… Мы вернулись к реализации этого проекта только два года назад, когда земельный участок перешел в оперативное управление ГПНТБ СО РАН – до этого времени он оставался на балансе Сибирского отделения РАН.

— Чем закончился скандал с изъятием земли, зарезервированной под строительство второй очереди и даже сейчас обнесенной общим с ГПНТБ СО РАН забором?

— 20 марта этого года федеральное агентство ДОМ.РФ обнародовало список территорий в Новосибирской области, которые готовят к торгам. Среди них оказался и «наш» участок площадью 0,84 га. Такое решение было принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства, которую возглавляет Виталий Мутко. Формальная причина — что ни строительство, ни проектирование до сих пор не началось. А как оно могло начаться, если до 2008 года у нас наука и научные проекты вообще не финансировались, и почти ничего не строилось в этой сфере? В последние 10 лет пошли какие-то подвижки, но давайте не забывать, что это годы реформ, дважды поменялся учредитель: в 2013 году мы из Российской академии наук перешли в Федеральное агентство научных организаций, а в 2018 году – в министерство науки и высшего образования. Каждый раз это было новое ведомство, которое физически не могло быстро начать такой сложный проект. Далеко за примерами ходить не надо: проект класса «мегасайнс» — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – был заявлен полтора года назад, огромное внимание всех, включая президента. И даже в нём все идет не очень гладко, были проблемы с финансированием, которые, кажется, скоро разрешатся.

Я стал директором библиотеки в 2016 году, и ещё тогда мы написали очередное письмо о необходимости строительства нового корпуса книгохранения в библиотеке. В 2018 году наш проект был включен в программу Академгородок 2.0, который, как известно, не ограничивается только Советским районом. На текущий момент все необходимые от нас документы подготовлены, согласованы с министерством науки и инновационной политики НСО и отправлены нашему учредителю, в министерство науки и высшего образования РФ. Подготовлен эскизный проект нового корпуса, который мы будем обсуждать вместе с общественностью 9 декабря. Основная же проблема заключается в том, что на одной чаше весов сейчас находится решения государственной стратегической задачи по развитию научно-технического кластера региона, а на другой – локальная экономическая выгода, которую можно получить от строительства жилого дома именно на этом участке. Хотя на мой взгляд, в Сибири ещё достаточно места, где можно строить жильё.

— Строительство второй очереди ГПНТБ СО РАН заложено в проекте Академгородок 2.0, одобренном лично президентом. Разве это не делает землю неприкосновенной?

— Нет, не делает. В программе строительства научной столицы России 2-3 флагманских проекта — Сибирский кольцевой источник фотонов, центр геномных исследований, которые на особом контроле и, вероятно, будут реализованы, и три десятка остальных. Хотя, мне кажется странным, что правительственная комиссия игнорирует поручение президента о развитии проекта Академгородка 2.0. Я всё-таки склонен думать, что при принятии этого решения в ситуации там до конца не разобрались. И эту ошибку ещё можно исправить, такие прецеденты есть.

— Какова позиция региональных властей по этому вопросу?

— Глава Новосибирской области Андрей Травников, который не только заинтересован в развитии территории, но и является руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», уже неоднократно поддерживал проект строительства второй очереди ГПНТБ. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который рассчитывает на усиление доминанты Октябрьского района, тоже высказал свою недвусмысленную позицию. Председатель СО РАН академик Валентин Пармон ратует за популяризацию научных достижений — он выступил против передачи земли под жилую застройку. Наконец, федеральный министр, руководитель министерства науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, отвечающий за реализацию нацпроекта «Наука», написал письмо заместителю председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко, в котором выступил против изъятия участка у ГПНТБ СО РАН. Вообще, в деле управления этим земельным участком в обществе давно достигнут консенсус. Я не знаю в Новосибирске людей, которые бы поддерживали такую точечную застройку, да ещё и в ущерб развитию городской инфраструктуры. Но к сожалению, реальность такова, что этот вопрос может решиться только в Москве.

— Давайте честно – библиотеке так нужны дополнительные квадратные метры? Она ведь и так гигантская!

— ГПНТБ СО РАН и правда очень большая, третья-четвертая библиотека в стране. Причем, не только по «квадратуре». Здесь хранится больше 10 млн единиц, и каждый год 100 тысяч прибывает. В существующем книгохранилище резерва почти не осталось. Таким образом, строительство нового корпуса книгохранения на прилегающей к библиотеке территории — необходимое условие выполнения нами требований федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и нормального функционирования библиотеки в дальнейшем. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга лишь три библиотеки получает обязательный экземпляр с каждого отпечатанного в России официального тиража книг – в Симферополе, Новосибирске и Хабаровске. Это очень высокий статус, который накладывает серьезные обязательства на нас – всё эти книги мы должны бережно хранить и предоставлять к ним свободный доступ.

— Расскажите, что это будет за сооружение? Раз уже готова визуализация, значит, вы точно знаете, что, за сколько и почему должно возникнуть на пустыре!

— Архитектурное бюро Яна Рагино представило свой вариант визуализации. Когда мы обращались в бюро, мы стремились сами разобраться, что именно нам нужно. В этом здании должна быть подземная часть, в которой расположится книгохранилище. В надземной мы видим детский технопарк, музей науки и техники. Многие в Новосибирске считают наш город «научной столицей» – этот статус заслуженный, но ему надо соответствовать! Городу необходимо несколько хороших центров детского инженерного творчества, где можно прикоснуться к новым технологиям, найти себя и своё призвание в тех направлениях, которые недоступны в большинстве школ. Сейчас я знаю только один, он находится в Технопарке Академгородка и явно не закрывает все потребности. Музеи науки и техники я видел во многих городах – Варшаве, Барселоне, Стамбуле – там всегда много детей, которые с увлечением познают научный мир. Думаю, один визит в такой музей по объему впечатлений и впитанных знаний может заменить месяц школьных занятий. Наконец, в современной библиотеке должна быть зоны для совместной работы и образовательных мероприятий. Основная часть библиотеки у нас «тихая», в ней можно сосредоточиться на чтении и индивидуальной работе. А в новом корпусе будут все условия для «коворкинга», образования кругов единомышленников и обсуждений самых разных вопросов.

Сейчас у нас есть очень предварительная оценка стоимости строительства здания общей площадью 17 000 кв. м. – около 1 млрд рублей. При этом найден соинвестор, уже складывается государственно-частное партнерство.

— Это про содержание. А каким будет экстерьер?

— Здесь я лучше процитирую Яна Рагино: «П-образное в плане, проектируемое здание замыкает застройку квартала в каре, создавая тем самым внутри комплекса пространство тихое и обособленное, со своим микроклиматом. Нависающий над сформированным пространством массивный объем конференц-зала контрастирует с фасадами, решенными с преобладанием витражного остекления. На боковых фасадах и фасаде по ул. Толстого нового корпуса поддерживается тема пилонов исторического корпуса. Но разбивка на отдельные блоки и горизонтальный разрыв в верхней части усложняет пластику, что приближает их по масштабу к окружающей застройке».

— Наконец, озвучьте сроки строительства.

— При оптимальном варианте, если в 2020 году будет принято решение о запуске проекта, то 2021-ый уйдет на проектирование, а 2022 и 2023 годов будет достаточно, чтобы возвести здание.

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