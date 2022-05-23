Реконструкция Зыряновского путепровода для четвертого моста завершена на 60% в Новосибирске

Реконструкция Зыряновского путепровода в Новосибирске завершена на 60%. Работы проводятся в рамках концессии по созданию четвертого моста через Обь.

О ходе работ по реконструкции Зыряновского путепровода в Новосибирске сообщила пресс-служба ГК «ВИС». В настоящий момент специалистами завершена укрупнительная сборка металлоконструкций объекта.

«В рамках второго — завершающего — этапа работ полностью выполнена укрупнительная сборка металлоконструкций автомобильного проезда и бетонирование новых опор. Специалисты приступили к устройству железобетонной плиты пролетного строения автомобильного проезда путепровода», — указано в сообщении.

Отмечается, что работы на объекте проводятся в соответствии с графиком, его общая строительная готовность составляет 60%.

Как сообщалось ранее, реконструкция путепровода с трамвайными путями в створе улицы Зыряновской началась в 2019 году, работы ведутся в рамках концессии по возведению четвертого моста через Обь. По данным ГК «ВИС», техническое состояние существовавшего путепровода не соответствовало современным стандартам, которые были заложены в концессии, что потребовало его модернизации.

В рамках первого этапа реконструкции специалисты перенесли трамвайную линию и запустили движение общественного транспорта в штатном режиме, провели демонтаж старой проезжей части и переустроили часть коммуникаций РЖД. Отмечается, что протяженность путепровода составляет 60 метров, ширина объекта после завершения реконструкции увеличится с 20 до 28 метров.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске планируется завершить в 2023 году. К концу прошлого года техническая готовность по всему проекту составила 45%. В марте на объекте завершили надвижку пролетного строения — процесс длился в течение одного года.