Новосибирский губернатор рассказал, когда откроют движение по четвёртому мосту через Обь

Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске планируется завершить в 2023 году, однако автомобильное движение по переправе строители рассчитывают пустить уже через год. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время прямой линии 1 декабря.

Движение по четвёртом мосту через Обь в Новосибирске планируется открыть в декабре 2022 года. Этот срок был установлен вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время прямой линии, транслируемой в социальных сетях, в среду.

«Строители должны открыть движение в декабре 2022 года, то есть по мосту фактически можно будет проехать», — заверил Андрей Травников во время трансляции, отметив, что полностью строительство моста завершится в 2023 году.

Глава региона также сообщил, что новый мост соединит берега Оби уже в декабре 2021 года, когда будет завершена надвижка пролётного строения.

Напомним, концессионное соглашение на строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске правительство региона подписало с Сибирской концессионной компаний (входит в группу «ВИС») в 2017 году. Работы стартовали в 2019 году. Их стоимость без учёта НДС оценивается в 37,2 млрд руб. В финансировании участвуют федеральный и областной бюджеты, а также внебюджетные средства концессионера и кредитные средства «Газпромбанка».

Новый мост будет представлять собой шестиполосную скоростную дорогу с многоуровневыми развязками. Он соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Благодаря объекту новосибирские дороги смогут выйти на федеральные трассы.

За последний год стройка неоднократно попадала в эпицентр конфликтных ситуаций. Так, в конце июня новосибирское МУП «Метро МиР» обвинило застройщика в прорыве коллектора, который якобы произошёл в результате строительства моста в районе площади Труда. Также в июне новосибирский строительный эксперт усмотрел ряд опасных нарушений при выносе коммуникаций под развязкой моста на площадях Труда и Энергетиков. В ноябре появилась информация о том, что охранникам стройки не выплачивают зарплату.