В Новосибирске реконструируют путепровод с трамвайными путями над улице Ипподромской: пролёты поднимут на 1,2 метра. Такая необходимость возникла в связи со строительством четвёртого моста через Обь. После реконструкции ширина путепровода увеличится с 20 до 28 метров. Об этом мэру Анатолию Локтю доложили 3 июля на выездном совещании.

«Начало строительства четвёртого моста через Обь даёт нам возможность привести в порядок прилегающую к нему транспортную сеть. В частности, приступить к реконструкции ул. Зыряновской. Сейчас она узкая, что не позволяет пустить по ней транспорт в полном объёме. В будущем она должна стать частью развязки нового моста, – отметил Анатолий Локоть. – У нас уже есть проектно-сметная документация, сейчас необходимо ее актуализировать, состыковать некоторые моменты, чтобы к тому времени, как будет готов мост, мы завершили реконструкцию улицы Зыряновской. В результате эта улица будет расширена до четырёх полос, мы получим автостраду, которая станет альтернативой для ул. Большевистской. Также здесь сохранится трамвайная линия, будет обустроен тротуар».

Реконструкция путепровода с трамвайными путями в створе улицы Зыряновской началась в 2019 году. Линию временно перенесли на левый пролёт, чтобы не останавливать движение трамвая, правый тем временем демонтировали. Сейчас строители увеличивают высоту опор, после чего поставят пролёт на место и вернут на него трамвайные пути, после чего приступят к аналогичным работам на левом пролёте. Закончить реконструкцию моста планируют к осени 2021 года. Работу ведёт генеральный подрядчик ООО «ПФ «ВИС».

Монтаж правого пролетного строения начнется 30 июля, в связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Ипподромской. В течение двух недель в дневное время проезд будет сужен, а в ночное – перекрыт полностью.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.