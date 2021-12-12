Пролетное строение четвертого моста через Обь достигло правого берега в Новосибирске

В Новосибирске пролетное строение четвертого моста через Обь достигло правого берега, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Рабочее движение по объекту планируются запустить в декабре 2022 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам строительства четвертого моста через Обь. Уже сейчас пролетное строение объекта пересекло русло реки на высоте 13,5 метров над водой. За 8,5 месяцев специалисты собрали и надвинули над руслом пролетное строение длиной 547 погонных метров весом почти 7,5 тысяч тонн.

«Сегодня у мостостроителей важное событие — фактически завершение работ в русловой части, надвижка пролетного строения на последнюю опору, которая расположена в русле реки. Конечный срок, который определен вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным — открыть рабочее движение в декабре 2022 года, этот срок остается в силе, и мы видим, что график составлен на выполнение этой задачи», — подчеркнул Андрей Травников.

По данным пресс-службы правительства региона, к концу года техническая готовность по всему проекту составит 45%. На сегодняшний день специалисты возвели 12 из 18 опор моста, включая три русловые опоры. На левом берегу выполнены земляные работы по основному ходу трассы, погружено более 120 буровых свай. Обустроено 14 монолитных опор транспортной развязки, свыше 300 буронабивных свай эстакады, смонтировано почти 3 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений.

На правом берегу города также ведутся работы. Так, строители возводят 114-метровый пилон в форме буквы «Н». Завершено бетонирование 13 и 15 захваток на левой и правой стойках пилона — их высота на данный момент составляет 52 и 60 метров соответственно.

«На высоте 12 метров над землёй смонтирована нижняя бетонная перемычка, которая обеспечит устойчивость всей конструкции. С помощью 70 вант пилон будет удерживать вантовый участок моста. Он будет комбинированным: 230 метров – пролётное строение с ортотропной плитой и 150 метров – сталежелезобетонная конструкция, аналогичная той, что уже надвинута над руслом реки. Сборка вантового пролётного строения уже началась. Строители завершили монтаж и установку на опорные части стартового блока массой 80 тонн. Он позволит вести сборку металлоконструкций», — указано в сообщении.

Отмечается, что за площадью инженера Будагова продолжается строительство транспортных съездов с правобережной развязки и второй этап реконструкции Зыряновского путепровода.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что из-за строительства четвертого моста в сентябре в Новосибирске ограничили движение по улице Ипподромской. Ограничение должно было действовать месяц, однако позже перекрытие было продлено до 1 декабря. В настоящее время ограничение продлено на неопределённый срок.