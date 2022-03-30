В Новосибирске завершена надвижка пролетного строения четвертого моста через Обь

В Новосибирске завершили надвижку пролетного строения четвертого моста через реку Обь. По данным пресс-службы Группы «ВИС», процесс являлся одним из ключевых этапов проекта.

30 марта пресс-служба Группы «ВИС» сообщила о завершении процесса надвижки пролетного строения четвертого моста через Обь. Напомним, концессионером проекта является дочерняя компания группы ООО «Сибирская концессионная компания».

Процесс надвижки пролетного строения моста начался ровно год назад, старт работ дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По данным пресс-службы группы, в настоящий момент специалисты приступили к 16-й стадии сооружения конструкции — участок будет состыкован с будущей вантовой частью моста на правом берегу реки.

«По итогам масштабных работ общая длина пролетного строения составит 776 метров весом 10 400 тонн. Для сравнения, это больше, чем вес Эйфелевой башни в Париже», — сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Специалисты также проводят работы на левом берегу Новосибирска. Так, в той части возводимого объекта продолжается сооружение подпорных стен съездов многоуровневых развязок на площадях Труда и Энергетиков, возводятся опоры эстакады основного хода.

Уточняется, что длина моста через реку Обь составит 1,5 км, протяженность новой инфраструктуры города вместе с автомобильными подходами, тоннелями и развязками превысит 5 км.

Напомним, к концу 2021 года техническая готовность по всему проекту составила 45%. Завершить работы по возведению сооружения в городе планируется в 2023 году. Уже к концу текущего года на мосту запустят техническое движение.