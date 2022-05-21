Вакцина «ЭпиВакКорона» полностью снята с производства

Производство новосибирской пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» остановлено по причине отсутствия заявок от регионов. Это касается не только продукции «Вектора», но и всех прочих вакцин, отличных от «Спутник V», включая даже те, что еще не поступили в широкое применение.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии конгресса «Оргздрав». Эксперт добавил, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации.

«Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, в какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию, какими вакцинными платформами», – объяснил Александр Горелов.

Он сослался на мнение одного из разработчиков «Спутника V», заместителя директора центра имени Гамалеи Минздрава Дениса Логунова, который заявил, что максимальная защищенность от COVID-19 возникает при сочетании разных вакцин.

Помимо «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», разработанного в центре имени Чумакова РАН, пока не может найти своего потребителя зарегистрированный 18 марта текущего года «Конвасэл». 1 апреля Минздрав также зарегистрировал назальную вакцину «Спутник», разработанную центром Гамалеи, но ее использование пока ограничено из-за отсутствия насадок для ее введения.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о том, что у половины добровольцев из контрольной группы, привившейся «ЭпиВакКороной» на этапе тестирования, антител не появилось. При этом он добавил, что новосибирская вакцина «не перенапрягает иммунитет, формирует ключевые антитела без формирования «лишних» антител».

В свое время «ЭпиВакКороной» привился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Президент Владимир Путин, в свою очередь, выбрал «Спутник»: «Векторовская вакцина такая синтетическая и продвинутая, но действует поменьше времени. Есть у нее свои преимущества. После нее нет побочных явлений, даже подъема температуры, и других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял решение привиться «Спутником», Тем более, вооруженные силы у нас прививаются «Спутником», а я все-таки Верховный главнокомандующий», – прокомментировал президент свой выбор.