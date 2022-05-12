Более 200 рекламных конструкций убрали с улиц Новосибирска в 2021 году

В 2021 году в Новосибирске демонтировали более 200 отдельностоящих рекламных конструкций. За четыре месяца текущего года в городе убрали 70 таких объектов.

В Новосибирске продолжается работ по оптимизации размещения наружной рекламы на улицах города. Как сообщил в ходе аппаратного совещания мэра Новосибирска 12 мая начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов, за прошедший год в городе провели демонтаж 220 рекламных конструкций, за четыре месяца 2022 года — 70 конструкций.

«Работа не останавливается, она продолжается. Это гостевые маршруты, но и про близлежащие улицы мы не забываем», — уточнил Олег Хорошунов.

По словам специалиста, всего на территории Новосибирска размещено 1 285 рекламных конструкций — за указанный период в городе демонтировали 20% конструкций крупного формата с гостевых маршрутов и прилегающих к ним улиц.

Так, в частности, в Новосибирске демонтировали рекламный щит, который загораживал театр «Глобус», убрали 60% рекламы с Вокзальной магистрали. Кроме того, проведены работы на площади Калинина, запланирован демонтаж большой рекламной конструкции на площади Лыщинского и другое. Выявлено порядка 150 незаконных отдельностоящих рекламных конструкций — их также планируется демонтировать.

В ходе доклада Олег Хорошунов также рассказал о ситуации с рекламными конструкциями малого формата, которые размещаются на тротуарах — сити-формат. Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска отметил, что указанный формат «в таком количестве», как в Новосибирске, не применяется. По словам специалиста, подобные конструкции установлены практически у каждого столба.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил актуальность ухода города от рекламы сити-формата. По словам мэра, такая реклама мешает пешеходам, уборке улиц, а также повышает вероятность ДТП после появления в городе самокатов.

Анатолий Локоть отметил, что демонтаж рекламных конструкций не направлен на борьбу с бизнесом, а ведется для улучшения облика города.

«Речь идет о том, чтобы создать правила, по которым бизнес развивается, успешен и доходен, но при этом должны соблюдаться правила. Инфраструктура города должна выглядеть выигрышно от того, что присутствует рекламная конструкция», — уточнил Анатолий Локоть.