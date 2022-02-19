«Городской центр наружной рекламы» объявил тендер на демонтаж незаконно размещенной рекламы. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Начальная цена установлена в размере почти полмиллиона рублей.

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» 18 февраля подал заявку на проведение закупки «На оказание услуг по демонтажу рекламных конструкций, размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов города Новосибирска». Заявки будут приниматься до 28 февраля.

По условиям закупки, исполнитель должен будет демонтировать рекламные и информационные конструкции, перевезти их на хранение. При этом нужно будет не только освободить место от незаконной рекламы, но и восстановить «нарушенные элементы городского благоустройства». Общая площадь поверхности демонтируемых объектов – 324,0 кв. м.

В документах также подчеркивается, что «задание на демонтаж объектов формируется из перечня объектов, владельцы которых не выполнили предписаний комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, уполномоченного на осуществление контроля за распространением наружной рекламы в городе Новосибирске».

Начальная цена контракта составляет 492 421,68 руб.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, какие проблемы серьезно мешают наведению порядка в сфере наружной рекламы в Новосибирске.

Напомним, экс-глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня был арестован в сентябре 2020 года. В июне 2021 года новосибирские следователи передали в суд уголовное дело в отношении предполагаемой посредницы в передаче ему взятки.

В июле 2021 года стало известно, что Железнодорожным межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера и бухгалтера Муниципального казенного учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» (МКУ ГЦНР). Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст.160, ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения).