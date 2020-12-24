Экс-главе комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска продлили срок содержания под стражей

Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне.

Как сообщили в Центральном районном суде, срок содержания под стражей Дмитрию Лобыне продлили на два месяца до 25 февраля будущего года. С ходатайством о продлении выступал старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. Таким образом, чиновник пробудет под стражей 5 месяцев.

Напомним, председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска был арестован в сентябре текущего года. Дмитрию Лобыне вменяют нарушение части пятой ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). По версии следствия, он предложил представительнице коммерческой компании выдать разрешения на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам, запросив за эту услугу 200 тыс. рублей.

21 декабря, решением мэра Новосибирска, председателем городского комитета рекламы и информации был назначен Олег Хорошунов.

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