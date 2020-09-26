Глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска арестован по подозрению во взятке

Суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия, арестовав председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, которому вменяют крупную взятку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, в субботу суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения 39-летнему руководителю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Дмитрий Лобыня арестован, ему предъявлено обвинение в нарушении части пятой ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Санкции этой статьи предусматривают до 12 лет тюрьмы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года к Дмитрию Лобыне обратилась представительница коммерческой компании с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Чиновник предложил ей решить вопрос и для этого перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации 200 тыс. рублей. На следующий день после перечисления денег, председатель комитета подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, в минувшую пятницу Дмитрий Лобыня был задержан. Дмитрий Лобыня родился в Томске, член новосибирского отделения КПРФ, комитет по рекламе и информации мэрии Новосибирска возглавил весной 2017 года. С 2015 года руководил Депутатским центром КПРФ в Октябрьском районе, однако выборы 2020 года в горсовет проиграл конкуренту.

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