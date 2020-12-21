Новый руководитель комитета по рекламе назначен в мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился о назначении нового председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска. Им стал коммерческий директор новосибирской компании Олег Хорошунов.

О назначении рассказали 21 декабря на официальном telegram-канале муниципалитета.

«Сегодня, 21 декабря, председателем комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска назначен Олег Хорошунов», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на мэра Анатолия Локтя отмечается, что в задачи нового руководителя ведомства войдёт «улучшение визуального облика города за счёт приведения к единым стандартам вывесок и рекламы на фасадах зданий, сокращение числа рекламных конструкций и снижение «информационного шума» на улицах Новосибирска».

Олег Хорошунов закончил Новосибирской государственный университет экономики и управления по специальности «антикризисное управление». Работал в ряде коммерческих организаций, а также помощником депутатов регионального заксобрания и Госдумы РФ. С 2016 по 2019 год был начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра Новосибирска, с 2019 года — коммерческим директором ООО «Профит».

Предыдущий руководитель ведомства Дмитрий Лобыня был задержан в конце сентября по подозрению во взяточничестве, сейчас он находится под стражей. По данным следствия, он подписал разрешения на несанкционированное размещение рекламных конструкций за 200 тыс. руб. На встрече с журналистами в октябре мэр Анатолий Локоть рассказал, что до инцидента в комитете произошёл ряд изменений, подразумевающих ужесточение условий размещения наружной рекламы. По словам мэра, в ближайшее время предполагается очистить улицы от лишних баннеров, в частности, на так называемых «гостевых» маршрутах для приезжих.

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