Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с изъятием электросамокатов

После 4 мая новосибирские власти планировали начать изымать припаркованные в неположенных местах самокаты кикшеринговых компаний. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в настоящее время организации находятся «в активной фазе взаимоотношений» с профильным департаментом.

В ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию, связанную с получением кикшеринговыми компаниями разрешений на использование земельных участков под размещение парковок для электросамокатов.

Напомним, в середине апреля городские власти объявили о намерении изымать электросамокаты за нарушение правил парковки. Отмечалось, что кикшеринговые компании в отсутствии разрешений на использование земельных участков определяли места парковки в удобном для себя и пользователей месте. Применять санкции в виде изъятия припаркованных в неположенных местах электросамокатов в Новосибирске планировалось после 4 мая — такую технику власти намерены помещать на площадки временного хранения.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, компании находятся в «активной фазе взаимоотношений» с профильным департаментом. Он напомним, что одна из организаций получила разрешение на 28 площадок под размещение электросамокатов.

«Эта работа продолжается. Если столь же активно операторы будут вести себя, то, надеюсь, после праздничных дней все вопросы будут сняты. Имею сегодня обращение одного из операторов с заверениями, что они с большим желанием и ответственностью относятся к этой работе. Надеемся, что это будет так. Но иначе, как мы сказали, будем прибегать к административным мерам воздействия», — сказал Анатолий Локоть.

Отметим, аренда электросамокатов предоставляется в Новосибирске компаниями Whoosh и Urent — с ними городские власти заключили соглашения, которые вводят в том числе ограничения по скорости движения самокатов и размещению парковок.

Ранее компания Urent сообщила о том, что планирует до июля создать в Новосибирске 114 новых парковочных мест для электросамокатов. Они будут созданы на торговых объектах девелоперской компании «Отелит».