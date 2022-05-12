На площади Лыщинского в Новосибирске предложили установить памятник ректору НГТУ

В Новосибирске на площади Лыщинского предложили установить памятник ректору НГТУ Георгию Лыщинскому. Соответствующая инициатива выдвинута университетом.

О предложении по установке на площади Лыщинского памятника ректору Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания 12 мая.

«Есть инициатива университета, это обсуждаемый вопрос, чтобы центр площади Лыщинского отвести под памятник ректору университета, имя которого она носит», — сказал Анатолий Локоть.

Георгий Лыщинский (1922–1995) — советский и российский ученый, почетный гражданин Новосибирска. Лыщинский являлся ректором Новосибирского электротехнического института (ныне НГТУ) с 1955 по 1990 год. Награжден, в частности, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, орденом «Знак Почета».

Площадь вблизи съезда с Октябрьского моста в Новосибирске носит имя ученого с 2003 года по ходатайству ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ.

Напомним, в прошлом году члены ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ установили фюзеляж военного самолета Су-24 на площадке возле НГТУ. Ранее он находился на территории новосибирского авиационного завода им. Чкалова.