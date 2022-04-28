Суд оставил под стражей экс-прокурора Новосибирской области

Суд в Новосибирске признал законным продление срока содержания под стражей бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Экс-сотрудника ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Новосибирска о продлении срока заключения под стражей бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента региона.

Напомним, Фалилееву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-прокурор региона был задержан в феврале текущего года, еще одним фигурантом дела о взяточничестве стал его бывший заместитель Андрей Турбин (по ч. 6 ст.290 УК РФ). По делу бывших сотрудников прокуратуры также проходит генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус. Его заподозрили в даче взятки.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 27.04.2022 оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 07.04.2022 о продлении срока содержания под стражей в отношении Фалилеева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 14.07.2022», —указано в сообщении.

Источники «Континента Сибирь» сообщали, что расследование уголовного дела в отношении обвиняемых инициировано в рамках рассмотрения дела бизнесмена Олега Ярового, по которому проходит в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец. В начале марта Ярового приговорили к условному сроку по обвинению в ложном доносе и даче ложных показаний с привлечением сотрудников прокуратуры.

Накануне Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о выселении из служебного жилья к Владимиру Фалилееву и его супруге Галине. Иск ведомство подало в связи с отказом экс-прокурора региона добровольно освободить жилье после выхода на пенсию.