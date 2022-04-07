Суд продлил арест экс-прокурора Новосибирской области еще на три месяца

Суд в Новосибирске продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Экс-сотрудника ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Как сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в регионе, он останется под стражей до 17 июля текущего года.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 07.04.2022 продлен срок содержания под стражей в отношении Фалилеева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 14.07.2022», — указано в сообщении. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, экс-прокурор региона Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны 16 февраля по подозрению в совершении коррупционного преступления. В отношении бывшего руководителя ведомства и его подчиненного возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба были взяты под стражу на следующий день после задержания.

По неофициальным данным, уголовное дело в отношении бывших сотрудников прокуратуры может быть связано с деятельностью ТК «Восток», однако в комплексе указанную информацию опровергли. В начале марта адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы на арест фигурантов дела, однако суд оставил их без удовлетворения.

В числе фигурантов дела бывшего прокурора Новосибирской области оказался предприниматель Сергей Белоус по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Он является генеральным директором инвестора распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин».

Отметим, источники «Континента Сибирь» сообщали, что расследование дела инициировано в рамках рассмотрения уголовного дела бизнесмена Олега Ярового, по которому проходил в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц.