Суд продлил арест экс-зампрокурора Новосибирской области по делу о взятке

Василий Попов
 
Суд продлил арест экс-зампрокурора Новосибирской области Турбина
Фото Михаила Перикова

Суд продлил меру пресечения бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину, обвиняемому во взяточничестве. Он останется под стражей до 14 июля.

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения продлена на три месяца.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 8 апреля 2022 года продлен срок содержания под стражей до 14 июля 2022 года в отношении Андрея Турбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ», — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в регионе.

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин и его экс-начальник Владимир Фалилеев были задержаны в середине февраля. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Источники «Континента Сибирь» сообщали, что расследование дела в отношении бывших сотрудников ведомства инициировано в рамках рассмотрения уголовного дела бизнесмена Олега Ярового, по которому проходил в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.

Отметим, еще одним фигурантом дела бывших прокуроров является генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус — его обвинили в даче взятки. Белоусу суд также продлил срок содержания под стражей до 14 июля.

Соучредителем компании «Мандарин» выступает ООО «Сибирские просторы». Совладельцем последнего является Олег Яровой — 20%. Ранее соучредителем «Сибирских просторов» также числился известный бизнесмен Эдуард Таран, однако в марте текущего года он вышел из состава совладельцев компании.

Напомним, накануне суд продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева.

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