Почему новосибирскому бизнесмену Олегу Яровому вынесен столь мягкий приговор?

Новосибирский бизнесмен Олег Яровой приговорён к трём годами лишения свободы условно по обвинению в ложном доносе и даче несоответствующих действительности показаний. Других фигурантов громкого дела будут судить отдельно.

Центральный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю совета директоров компании «Винап» Олегу Яровому, обвиняемому по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств) и ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания). Бизнесмену назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Источник «Континента Сибирь» в силовых структурах предположил, что относительно мягкий приговор объясняется активным сотрудничеством Ярового со следствием. На это же указывает, что мера пресечения ранее была изменена на домашний арест. «Приведи друга и получи скидку», пошутил собеседник «КС».

Других фигурантов дела – бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, бывшего руководителя управления прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину и бизнесмена Дмитрия Куклина будут судить отдельно.

Олег Яровой был задержан в июле 2020 года. По данным следствия, бизнесмен организовал неправомерное уголовное преследование своего делового партнёра, гендиректора ООО «Экфард» Натальи Васильевой. Кроме того, в отношении предпринимателя расследуется ещё одно уголовное дело, связанное с мошенничеством (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, расследование «дела Ярового» было завершено в августе 2021 года.