Суд выселил экс-прокурора Новосибирской области и его жену из квартиры

Обвиняемого во взяточничестве бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его жену выселили из служебной квартиры по решению суда. Соответствующий иск ранее подала прокуратура региона.

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о выселении из служебного жилья бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева и его супруги Галины, сообщает пресс-служба суда.

«Исковые требования прокуратуры Новосибирской области удовлетворены в полном объеме: Фалилеев В.А., Фалилеева Г.М. признаны утратившими право пользования жилым помещением – квартирой; Фалилеев В.А., Фалилеева Г.М. выселены из жилого помещения — квартиры, без предоставления другого жилого помещения», — указано в сообщении.

Иск о выселении из служебной квартиры площадью 125 кв.м. в центральной части Новосибирска к Владимиру Фалиееву и его жене Галине Фалиеевой ведомство подало в ноябре прошлого года в связи с отказом бывшего прокурора региона добровольно освободить жилье после выхода на пенсию. Фалилеев покинул пост прокурора Новосибирской области в 2018 году. Он занимал должность с 2015 года.

Отметим, в ходе судебного разбирательства Фалилеев заявил встречный иск о признании его нуждающимся в жилом помещении, однако суд отказал в его принятии.

Напомним, Владимир Фалилеев находится под стражей по обвинению в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Бывший прокурор региона был задержан в феврале текущего года, еще одним фигурантом дела стал его экс-заместитель Андрей Турбин — его также обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. Отметим, по делу бывших сотрудников ведомства правоохранителями задержан генеральный директор распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус. Его заподозрили в даче взятки.

Источники «Континента Сибирь» сообщали, что расследование дела в отношении бывших сотрудников ведомства инициировано в рамках рассмотрения уголовного дела бизнесмена Олега Ярового, по которому проходит в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.