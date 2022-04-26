В Новосибирск официально вышел еще один иностранный бренд мототехники

В Новосибирске открылся первый мотосалон КТМ. Дилерский центр по продаже и обслуживанию австрийских мотоциклов расположился на улице Станционной. Его запустила компания «Мото-Трейд» Романа Гречухина, в портфеле которого также бренды Harley-Davidson, Honda Moto, Triumph.

Салон KTM в Новосибирске открыла новосибирская компания «Мото-Трейд». Основным направлением ее деятельности является продажа мотоциклов, запчастей, мотоэкипировки и аксессуаров. Путь группы компаний на рынке начался в 2014 году с запуска дилерского центра Harley-Davidson в Новосибирске, после чего основатели компании – Роман и Ирина Гречухины – также открыли салон Harley-Davidson в Красноярске, а впоследствии в Казани и Самаре (через покупку действующего дилера). Помимо этого, в 2017-2018 годах были открыты дилерские центры Honda Moto и Triumph в Новосибирске. В феврале 2022 года был запущен салон Honda Moto в Казани, в начале апреля 2022 года — KTM.

Компания KTM основана в 1953 году, на российском рынке представлена с 2007 года. Сейчас производство мотоциклов осуществляется в Австрии и Индии. В России эксклюзивным дистрибьютором мотоциклов KTM в России с конца 2020 года является московская компания «АВТОДОМ». Пост генерального директора компании занимает Андрей Ольховский, который родился и учился в Омске

Примечательно, что в Новосибирске все салоны группы компаний (KTM, Honda Moto, Triumph, Harley-Davidson) располагаются на улице Станционной. Новосибирский дилер предлагает как новые мотоциклы KTM, так и модели с пробегом. Кроме того, в мотосалоне представлена экипировка и одежда. В начале апреля 2022 года аналогичный салон был запущен в Казани.

В 2022 году «Мото-Трейд» рассчитывает продать около 120 мотоциклов КТМ.

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