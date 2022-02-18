Новосибирский дилер мототехники Honda запускает салон в Казани

21 февраля 2022 года в Казани состоится открытие нового дилерского центра мототехники «Honda Казань». Об этом сообщило российское представительство японской марки.

Официальным дилером мототехники Honda стала новосибирская компания «Мотоленд». Основным направлением ее деятельности является продажа мотоциклов, запчастей, мотоэкипировки и аксессуаров. Путь группы компаний на рынке начался в 2014 году с запуска дилерского центра Harley-Davidson в Новосибирске, после чего основатели компании – Роман и Ирина Гречухины – также открыли салон Harley-Davidson в Красноярске, а впоследствии в Казани и Самаре (через покупку действующего дилера). Помимо этого, в 2017-2018 годах были запущены дилерские центры Honda Moto и Triumph в Новосибирске.

По данным дистрибьютора марки дилерский центр Honda Moto в Казани был оформлен в актуальной концепции марки и располагает помещением, общей площадью 500 кв.метров, включающим просторный выставочный зал и сервисный центр. Предусмотрена специальная лаунж-зона для проведения тематических мероприятий и встреч.

Стоит отметить, что Татарстан, по информации агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года вошел в топ-6 регионов России по объему рынку мотоциклов, обгоняя по этому параметру все регионы Сибири.

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