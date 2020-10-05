Как стало известно «Континенту Сибирь», официальный дилер Harley-Davidson в Новосибирске расширил географию своего присутствия и в дополнение к Красноярску и Казани вышел в Самару.

Напомним, что первый мотосалон «Harley-Davidson Новосибирск» площадью 471 кв.м. был запущен в 2014 году на улице Станционной. В 2016 году его основатели Роман и Ирина Гречухины открыли мотосалон «Harley-Davidson Красноярск» на улице Караульной. Кроме того, в 2018 году рядом с действующим салоном «Harley-Davidson Новосибирск» на Станционной ими были запущены салоны марок Triumph и Honda Moto. В мае 2019 года компания вышла в Татарстан, открыв мотосалон Harley-Davidson в Казани.

О том, что «Harley-Davidson Новосибирск» вышел в Самару, «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании. В отличие от Казани и Красноярска, где речь шла об открытии нового салона, в случае с Самарой была осуществлена покупка действующего мотоцентра Harley-Davidson. Ранее он принадлежал компании «СТ-мото», которая занимается продажей мототехники, аква-и мотозапчастей.

Стоит отметить, что это первый пример выхода новосибирской автомобильной компании в Самару. На сегодня в Новосибирске работают дилерские центры сразу нескольких самарских компаний — ГК «Эксперт» («Центр НСК», «Эксперт-НСК», «Эксперт-Авто», «НСК-Авто») и ГК «Фастар».

По данным «Автостат», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 полугодии 2020 года составил 8504 единицы, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Причем более половины брендов, входящих в первую десятку (7 из 10), показали положительную динамику.

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