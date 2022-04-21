Старт ремонта Новосибирского театра кукол запланирован на 2024 год

Начать капитальный ремонт Новосибирского областного театра кукол планируется в 2024 году. Предполагается, что работы будут профинансированы федеральным центром по нацпроекту «Культура».

Проектно-сметная документация на проведение капительного ремонта Новосибирского областного театра кукол готова, на её основании рассматривается возможность федерального финансирования работ в рамках нацпроекта «Культура» .

Средства ориентировочно поступят в 2024 году, тогда же планируется приступить к ремонту. Об этом сообщил «Континенту Сибирь» директор театра Юрий Горлатых 21 апреля.

Как рассказал руководитель учреждения, на разработку проектно-сметной документации капремонта театра минкульт РФ выделял 4 млн руб. Стоимость же самих работ будет определяться в ценах, актуальных на момент согласования ПСД – ранее речь шла о 350 млн руб.

«Сейчас в соответствии с проектно-сметной документацией мы можем говорить о 300 млн руб., но когда будет принято решение о выделении денег, смета будет пересчитана с учётом повышения цен», — сообщил Юрий Горлатых в разговоре с «Континентом Сибирь».

Основную часть работ планируется провести в исторической части здания, где расположены цеха и гримёрные. По словам директора театра, ремонт здесь не проводился порядка 70 лет, и теперь в помещениях необходимо в том числе заменить все коммуникации.

Ремонтные работы также запланированы в административной части здания. Кроме того, требуется замена светового и звукового оборудования. При этом, как отметил Юрий Горлатых, в 2019 году на средства регионального бюджета в театре отремонтировали зрительный зал, где в том числе заменили кресла.

Перспективы федеральной поддержки директор учреждения оценивает высоко – по словам Юрия Горлатых, государственное финансирование сибирских театров в последнее время стало тенденцией.

«Я смотрю по соседям, кто нас окружает – в новое, капитально отремонтированное здание переехал барнаульский театр «Сказка», получена документация на ремонт театра кукол в Бурятии, получены документация и деньги на строительство нового здания театра в Иркутске», — отметил Юрий Горлатых.

Здание Новосибирского областного театра кукол построено сибирским архитектором Андреем Крячковым в 1909-1912 годах, оно признано памятником архитектуры. Учреждение культуры работает в нём с 1933 года. О том, что в здании планируется капитальный ремонт по федеральному нацпроекту «Культура», в 2019 году сообщил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Напомним, в 2021 году спектакль в Новосибирском театре кукол поставил Роскомнадзор.