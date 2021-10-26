Стоимость ремонта театра кукол в Новосибирске оценивается в 350 млн рублей

Стоимость капитального ремонта построенного более 100 лет здания театра кукол в Новосибирске оценивается свыше 350 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра.

Директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых отметил, что стоимость капремонта здания выросла со 100 до 350 млн рублей. Он уточнил, что рост стоимости связан с уточнением данным при разработке проектно-сметной документации и удорожанием стройматериалов.

«Сейчас идет активная подготовка проектно-сметной документации. У нас же здание историческое, поэтому в два раза больше согласований. У нас на сегодняшний день [стоимость ремонтных работ] уже больше 350 млн рублей», — отметил директор театра.

Он добавил, что работы планируется провести за счет средств нацпроекта «Культура». Капитальный ремонт театра кукол начнут в 2022 году.

В рамках работ подрядчик обновит фасады здания и проведет реконструкцию внутренних помещений театра, в частности, административных помещений, кабинетов режиссеров, актерских гримерок и театральных цехов. Также планируется закупка нового светового и звукового оборудования для сцены театра.

Новосибирский областной театр кукол работает в городе с 1933 года. Здание театра является памятником архитектуры регионального значения — оно построено в 1909-1912 годах по проекту сибирского архитектора Андрея Крячкова как городская начальная школа.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирске запланирована реконструкция театра Афанасьева. После завершения работ вместимость нового зала театра увеличится в два раза. На реконструкцию здания потратят 530 млн рублей.