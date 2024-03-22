Подпорную стенку и лестничный спуск к вокзалу «Новосибирск-Южный» планируется капитально отремонтировать. МКУ «Гормост» на сайте госзакупок объявил о начале конкурсной процедуры по поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации по капитальному ремонту объекта, сообщает пресс-центр городской мэрии.

На сегодня указанные объекты находятся в аварийном состоянии, лестница закрыта для пешеходов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Источник финансирования – городской бюджет. Срок сдачи готовой документации назначен на декабрь 2024 года. Выполнение ремонтных работ на объекте будет запланировано в 2025 году после получения проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

Подрядчику необходимо будет произвести демонтаж существующей конструкции и обустройство нового лестничного спуска к железнодорожному вокзалу «Новосибирск-Южный», а также инженерно-техническое обследование и ремонтно-восстановительные работы подпорной стенки около многоквартирного дома на улице Большевистской, 175/6.

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