Куратором новой постановки в Новосибирском театре кукол стал Роскомнадзор

Управление Роскомнадзора по СФО и Новосибирский областной театр кукол поставили спектакль в жанре детского кибер-триллера, рассказывающего о необходимости оберегать свои персональные данные.

Премьера нового кибер-триллера «Game Over: Атака Темного Бота» прошла в Новосибирском областном театре кукол. Спектакль был поставлен на основании соглашения, заключенного между кукольным театром и управлением Роскомнадзора по СФО. Ведомство также предоставило театру необходимые информационные материалы.

Спектакль поставлен по пьесе актера омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Дмитрия Войдака. Режиссером выступил уже известный по постановкам в кукольном театре уроженец Швейцарии Ролан Боннин. Рейтинг спектакля +6. «Несмотря на указанную возрастную категорию, спектакль был интересным и захватывающим и для взрослых», — отметили в Сибирском управлении Роскомнадзора.

Как сообщили в кукольном театре, в основе коллизии новой постановки — противостояние в мире гаджетов и виртуальных игр. Школьник Андрей, ставший блогером Андроном, делится с кем попало из сети своими паролями. В итоге Анроном заинтересовалась злая сущность из интернета, опасный компьютерный вирус Темный Бот, пожелавший через незадачливого блогера выйти в оффлайн и творить зло.