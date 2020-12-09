Стоимость капремонта в Новосибирском театре кукол назовут в августе

Новосибирский областной театр кукол объявил о торгах на выбор подрядчика, который составит проектно-сметную документацию для капительного ремонта учреждения. Сами работы планируется начать в 2022 году.

Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель директора театра по общим вопросам Александр Антишин 9 декабря, итоги аукциона будут подведены в середине месяца. На составление ПСД из бюджета регионального микульта в апреле было выделено 4,5 млн руб.

Государственную экспертизу проектно-сметной документации планируется провести до конца июля, тогда и будет названа точная стоимость ремонтных работ. Ориентировочно она составит 100 млн руб.

«Эта сумма была названа ещё в позапрошлом году, когда в министерстве культуры нас спросили, сколько нам требуется денег на ремонт, и мы примерно прикинули с учётом наших нужд», – прокомментировал Александр Антишин.

В рамках работ, в частности, планируется отремонтировать административное помещение, которое находится в исторической части здания, и увеличить женскую гримёрку. В качестве подрядчика выберут организацию, которая имеет лицензию на работу с памятниками архитектуры.

О том, что в ближайшие годы планируется капитальный ремонт театра, в 2019 году сообщал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Он отметил, что работы будут финансироваться в рамках федерального проекта «Культура».

Ранее сообщалось о том, что на ремонт Новосибирского оперного театра в 2021 году выделят 1,3 млрд рублей.

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