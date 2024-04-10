Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Красноярского края сообщил о том, что организация перевыполнила план работ за 2023 год на 16%, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. В предыдущие годы данный показатель не поднимался выше 95%.

По данным пресс-службы Заксобрания Красноярского края, данные об успехах регионального фонда капремонта были обнародованы на заседании комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС в среду, 10 апреля.

И.о. гендиректора фонда Андрей Попето сообщил, что за минувший год было собрано около 4,4 млрд рублей, что составляет 87,4% от запланированного объема сборов. В 2023 году фонд также подготовил 52607 заявление о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт на общую сумму более полумиллиарда рублей. По итогам года выполнение планового показателя по капремонту МКД в регионе составило 116%. Сообщается, что за период с 2020 по 2022 годы этот показатель составлял от 56 до 95 процентов.

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