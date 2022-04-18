В Новосибирской области могут вернуть коронавирусные ограничения

В Новосибирской области после майских праздников могут быть вновь введены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Это связано с возможным всплеском заболевания.

О подготовке новых мер по противодействию коронавирусной инфекции в Новосибирской области сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 18 апреля.

«Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных идёт подъём. Предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, не избыточных, но минимально необходимых для того, чтобы нам подготовиться к окончанию праздников», – сказал глава региона.

Ограничительные меры рассмотрят на очередном заседании оперативного штаба.

При этом, как доложил на оперативном совещании глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, за прошедшую неделю в регионе зафиксировано 1 176 случаев заболевания, что меньше, чем неделей ранее, на 17%.

Ранее из-за снижения заболеваемости в Новосибирской области начали отменять ограничительные меры. Так, применение системы QR-кодов в регионе было упразднено в начале марта, а в конце месяца областные власти объявили о рекомендательном характере масочного режима.

Напомним, в феврале новосибирский учёный дал прогноз относительно последующих волн коронавируса.