В Новосибирской области отменяют QR-коды

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал отмену системы QR-кодов в общественных местах. Решение обусловлено снижением заболеваемости коронавирусом.

Свидетельства о прохождении вакцинации или перенесённом «ковиде» не потребуются для посещения общественных мест в Новосибирской области уже в марте. Часть ограничений снимут 6 марта, ещё часть – 15 марта.

Об этом 1 марта объявил глава региона Андрей Травников.

«Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта», — цитирует губернатора официальный Telegram-канал областного правительства.

Накануне систему QR-кодов также отменили в Омской области. При этом в регионе продолжает действовать требование ношения медицинских масок, а режим повышенной готовности продлён до конца марта.

Напомним, с 1 марта в Новосибирской области система QR-кодов перестала действовать в салонах красоты, саунах, а также физкультурно-спортивных учреждениях. Меры, связанные с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом, рассматривают в регионе с середины февраля.