В Новосибирской области сняли режим ЧС после январских коммунальных аварий

Ольга Степанова
 
В Новосибирской области сняли режим ЧС после январских коммунальных аварий
Фото из архива "Континента Сибирь"

Постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на территории региона снят чрезвычайной ситуации, который был введен после череды масштабных коммунальных аварий в январе текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

«Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов города Новосибирска, установленный постановлением губернатора Новосибирской области от 19 января 2024 года № 7 «Об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Напомним, череда крупных аварий в коммунальной инфраструктуре Новосибирска в 2024 году началась с прорыва магистральной теплотрассы на Троллейном жилмассиве 11 января. По словам Андрея Травникова, именно этот инцидент послужил причиной того, что городские теплосети стали уязвимыми: тогда был резко сброшен теплоноситель в сети, и нагрузка на трубопроводы увеличилась. 17 января жители левобережья наблюдали за семиэтажным гейзером из трубопровода на Петропавловской, а уже ночью появились сообщения о прорыве на улице Волховской. На этом проблемы не закончились: ближе к обеду стало известно об очередном прорыве теплотрассы — в этот раз проблема добралась и до правого берега, авария случилась на Лазурной улице, в связи с ней городские власти были вынуждены  изменить некоторые маршруты городского транспорта. 19 января Андрей Травников ввел режим ЧС в областном центре.

Ранее «Континент Сибирь» писал  том, что жители новосибирского левобережья подали коллективный иск к ООО «НТСК».

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