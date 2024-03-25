Постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на территории региона снят чрезвычайной ситуации, который был введен после череды масштабных коммунальных аварий в январе текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

«Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов города Новосибирска, установленный постановлением губернатора Новосибирской области от 19 января 2024 года № 7 «Об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Напомним, череда крупных аварий в коммунальной инфраструктуре Новосибирска в 2024 году началась с прорыва магистральной теплотрассы на Троллейном жилмассиве 11 января. По словам Андрея Травникова, именно этот инцидент послужил причиной того, что городские теплосети стали уязвимыми: тогда был резко сброшен теплоноситель в сети, и нагрузка на трубопроводы увеличилась. 17 января жители левобережья наблюдали за семиэтажным гейзером из трубопровода на Петропавловской, а уже ночью появились сообщения о прорыве на улице Волховской. На этом проблемы не закончились: ближе к обеду стало известно об очередном прорыве теплотрассы — в этот раз проблема добралась и до правого берега, авария случилась на Лазурной улице, в связи с ней городские власти были вынуждены изменить некоторые маршруты городского транспорта. 19 января Андрей Травников ввел режим ЧС в областном центре.

Ранее «Континент Сибирь» писал том, что жители новосибирского левобережья подали коллективный иск к ООО «НТСК».