В Новосибирской области рассматривают меры, связанные с улучшением ситуации с коронавирусом

Минздрав Новосибирской области заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. В случае сохранения положительной динамики в регионе планируется начать обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области продолжает снижаться, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на еженедельном брифинге ведомства в областном правительстве 17 февраля.

Как отметил министр, заболеваемость коронавирусом на этой неделе пошла на спад.

«Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы», — сказал Константин Хальзов.

В ближайшее время областные власти рассмотрят возможность обратного перепрофилирования медучреждений, функционирующих в регионе в качестве «ковидных» госпиталей. Однако, по словам Константина Хальзова, такое решение может быть принято не раньше 1 марта исходя из динамики заболеваемости.

По данным областного минздрава, за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено 5043 случая заболевания, госпитализированы 144 человека. В инфекционных госпиталях развёрнуто 4850 коек, свободными остаются 20%.

Напомним, на днях новосибирский биолог рассказал, когда ждать спада заболеваемости и окончания текущей волны коронавируса.